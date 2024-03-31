Что такое народная медицина и можно ли ей верить. Объясняем простыми словами

Народная медицина — совокупность знаний, навыков и практик из укоренившихся в различных культурах представлений, верований и опыта, которые используют для поддержания здоровья, а также для профилактики и лечения физических и психических заболеваний. Чаще всего носит догматический характер — то есть в принципы народной медицины верят слепо, не подвергая их сомнениям.

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Эксперт статьи:

Проще говоря, к народной медицине относят многочисленные способы медицинской помощи и методы оздоровления, в основе которых лежит опыт предыдущих поколений («рецепт моей бабушки», «способ лечения тибетского монаха»).

Народное врачевание может включать рациональные знания в области применения лекарств растительного, животного или минерального происхождения, гигиенических навыков и психологического воздействия.

Народные приёмы и средства на протяжении всей истории человечества выступали в качестве ориентира для официальной медицины, и это случается до сих пор: наблюдение за целительством позволяет создавать новые эффективные лекарственные препараты.

Но ещё в народной медицине неизбежно присутствуют антинаучные методы, средства с недоказанной эффективностью и вовсе неэффективные, а также элементы «лечебной магии».

Часто даже вероятно эффективные или доказанно эффективные средства применяют неправильно или в дозировках, взятых с потолка, что создаёт риски для здоровья.

При этом люди могут воспринимать народную медицину как более эффективную и заслуживающую доверие, чем клиническую, — из-за привычек и уважения к традициям («в нашей семье всегда лечили простуду мёдом») и тяготения к «природному», «натуральному» («лучше выпью травяной отвар, чем таблетки»).

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит знак равенства между народной и традиционной медициной, подразумевая давние традиции лечения. Но в современном смысле народная медицина как раз нетрадиционная — то есть неофициальная: её не преподают в медицинских вузах, лечение народными средствами не покрывают медстраховки, а «народные целители» могут не иметь даже среднего медицинского образования.

К народной медицине часто приписывают гомеопатию, аюрведу (индийская медицинская система), хиропрактики (ручные манипуляции) и тому подобное. Но всё-таки большинство учёных-медиков относят их к альтернативным, псевдонаучным методам и подчёркивают их неэффективность.

История народной медицины: успехи и провалы

Народная медицина зародилась с первым желанием человека как-то помочь себе или близкому решить проблемы со здоровьем. Задолго того, как люди научились ставить научные опыты и что-то доказывать с их помощью, им нужно было как-то лечиться.

Доказательная медицина не обрушилась «с потолка» — знания, умения и навыки, накопленные народной медициной, стали основой, отправной точкой для развития современных методов лечения.

ООН приводит данные, что около 40% фармацевтических продуктов изобрели благодаря знаниям народных целителей.

Например, ещё Гиппократ, живший до нашей эры, описывал целебные свойства порошка из коры и листьев ивы, облегчающего головные боли и лихорадки. А в XIX веке итальянский химик Рафаэль Пириа выделил из коры ивы салициловую кислоту, которая позже благодаря трудам его французских и немецких коллег превратилась в более безопасное соединение — ацетилсалициловую кислоту и стала, пожалуй, самым известным жаропонижающим и обезболивающим средством.

Кстати, малина содержит салициловую кислоту, поэтому горячий чай с малиновым вареньем помогает при ОРВИ.

Даже вакцинация от натуральной оспы, тысячелетиями уносившей жизни сотен миллионов людей, появилась благодаря древней практике — вариоляции (variola — оспа). Здоровых людей специально «прививали» гнойным содержимым из пустул больных, в результате чего они переносили оспу в более лёгкой форме и приобретали пожизненный иммунитет.

Этот способ практиковали люди многих стран мира: на Востоке как минимум с раннего Средневековья (между V и XII веками), в Индии о нём сохранились записи VIII века, а в Китае — X века. Также вариоляция была известна в Африке, Скандинавии, у народов Урала и в Сибири.

В России особенности народной медицины народов изучали в формате научных экспедиций. В XIX веке основатели российской клинической медицины Боткин, Захарьин, Мудров, Пирогов и другие использовали отдельные приёмы и лекарства, используемые народными целителями.

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Например, перечную мяту применяли и применяют до сих пор как антисептик для гигиены полости рта и как успокаивающее средство. Зверобой использовали как природный антидепрессант — правда, сейчас психиатры лечат всё-таки синтетическими препаратами, так как они безопаснее. Хотя препараты безрецептурного отпуска на основе зверобоя присутствуют в наших аптеках.

Однако со зверобоем необходимо быть аккуратным и обязательно сказать врачу, что вы его принимаете. Зверобой значимо меняет метаболизм многих жизненно важных лекарственных средств.

Методы и принципы современной народной медицины

Популярные методы врачевания и восстановления здоровья в современной народной медицине:

фитотерапия (травы и растения); апитерапия (пчёлы и продукты пчеловодства); бальнеотерапия (термальные и минеральные воды); грязелечение; акупунктура (иглоукалывание); гирудотерапия (пиявки); массаж; физиотерапия (тепло, холод, различные излучения); дыхательные и медитативные практики.

Из этого списка, пожалуй, только фитотерапия может похвастаться наличием каких-то более-менее приличных доказательств эффективности, и то обычно всегда есть более изученные и безопасные фармацевтические аналоги.

В любом случае все эти методы при заболеваниях могут использоваться только как вспомогательные средства, а не как основное лечение, и только после консультации с врачом. Некоторые травы, тот же зверобой, могут снижать эффективность основной терапии — в частности, при онкозаболеваниях.

Народные целители в своей деятельности обычно делают акцент на «естественности» своих методов лечения, которые конечно же «берут корни из древности». Лечение травами, грязями, пиявками и другими подручными средствами знахари называют более безопасным и полезным для здоровья, чем фармацевтические субстанции — ведь эти лекарства берут «у самой природы». Однако ВОЗ предупреждает: средства народной медицины могут нести негативные последствия для здоровья.

Есть множество народных приёмов врачевания, не прошедших проверку временем, опытом и научными исследованиями. Так, целительство «памятью лекарственного вещества» в воде или сахаре (гомеопатия) на поверку потерпело крах, и в современном мире этот способ терапии признан антинаучным. Кровопускание (хиджама), полоскание больного горла керосином, ингаляции горячим паром, лечение фекалиями мышей признаны неэффективными и опасными.

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Любые средства и методы лечения в идеале должны применяться в соответствии со строгими протоколами, проходить проверки и клинические исследования на предмет их качества, эффективности и безопасности для пациентов — чего, конечно, народные целители не делают. Вместо этого они предлагают просто поверить в то, что предки не могли ошибаться, промывая раны мочой и отбеливая ей зубы.

Научные исследования — дорогое и долгое мероприятие, и оно всегда проводится ради какой-то благой цели (найти лекарство от опасной болезни) или потенциальной выгоды (например, получение разрешения на продажу препарата) или при веском поводе (например, замечены какие-то необычные свойства). А зачем изучать мать-и-мачеху, если эту траву и так покупают, и вроде бы нет массовых случаев вреда жизни или здоровью от неё, как и «волшебного» влияния на серьёзные заболевания?

Но народная медицина даже при наличии клинически доказанных методов лечения продолжает существовать параллельно официальной и даже развиваться: тот же керосин решили попробовать в лечебных целях сравнительно недавно, в конце XIX — начале XX веков, а игольчатый массажёр «аппликатор Кузнецова» появился в 1970-х. Да и мазать фармацевтическим бальзамом «Золотая звезда» всё подряд — тоже народное изобретение.

Народная медицина в российском законодательстве

Закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ» относит к народной медицине «методы оздоровления, утвердившиеся в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и практических навыков». Знахарь может даже получить специальное разрешение на работу — оно выдаётся органом исполнительной власти субъекта, где целитель практикует.

Оказание услуг оккультно-магического характера, совершение религиозных обрядов народной медициной не считается. То есть деятельность таких известных «целителей» 1990-х, как Анатолий Кашпировский, Аллан Чумак, Джуна, под современное понятие народной медицины не подпадает.

Несмотря на попытки регламентировать работу целителей, их деятельность контролируется плохо. Предъявить им претензии из-за отсутствия чётких критериев качества работы крайне сложно, да ещё и в каждом регионе РФ требования к ним отличаются. Где-то требуют «классическое» медицинское образование, а где-то даже иметь профильную подготовку (диплом) по практикуемым методам не обязательно.

То есть даже если условная бабка Марфа божилась, что вылечит раковую опухоль соком мухомора, взыскать с неё ущерб и моральный вред за такую наглую ложь вряд ли получится. Хотя попытаться можно, и обычно суды плохо относятся к тому, что у народного целителя нет хотя бы среднего медобразования — за такое можно лишиться права заниматься этой деятельностью.

А уж если человек отравился, употребив этого мухоморного сока, или умер — тогда бабка Марфа может получить срок за причинение вреда здоровью по неосторожности. Если же она лечила без регистрации деятельности, то её будут судить по специальной статье 235 УК РФ («Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности»).

За незаконное занятие народной медициной, не повлекшее негативных последствий для здоровья людей, можно получить административный штраф — от 2000 до 4000 рублей.

Плюсы и минусы использования народных методов лечения

Миллионы людей, особенно жители удалённых от квалифицированной помощи сельских районов, по-прежнему в случае проблем со здоровьем сначала обращаются к методам народной медицины. Это доступная, недорогая и культурно приемлемая для многих помощь. И зачастую, при лёгких заболеваниях она бывает вполне эффективной: чай с малиной при ОРВИ может работать не хуже аспирина, и конечно, лучше лечить вирусную инфекцию так, чем с первого дня пить антибиотики (потому что они не работают против вирусов).

А вот, например, лечить катаракту настойкой на серебре, меди и алоэ не стоит, ведь давно практикуется эффективная хирургическая замена хрусталика. Врачи-офтальмологи считают, что такое средство не поможет, а только навредит. Увлечение народными настойками вместо рекомендуемого лечения может попросту привести к необратимой слепоте, когда и операция будет бесполезна.

Потерянное время — самый неочевидный, но существенный побочный эффект от лечения, основанного исключительно на народном опыте. Так, РАМН проводила анонимный опрос, в результате которого выяснилось, что 80% пациентов онкологов прежде обращались к целителям и колдунам.

В случае со злокачественными новообразованиями промедление может стать смертельным.

Многие врачи выступают резко против домашнего самолечения, в том числе народными средствами, как раз по причине того, что так человек может навредить себе и близким, поскольку пациенты зачастую не способны адекватно оценить серьёзность проблемы — у них нет медицинского образования и навыков, нет соответствующей диагностической техники и возможности провести анализы. Так, к примеру, в Дагестане в 2022 году родители забрали младенца с ожогами из больницы, чтобы полечить у знахарки. Исход оказался трагическим — ребёнок погиб.

Другие относятся к такому лечению с пониманием, если оно не мешает «официальному», поскольку так пациенту часто психологически легче, а это повышает шансы и на то, что он будет лечиться и соблюдать рекомендации, и на выздоровление.

Медики и сами иногда советуют дополнительно к основной терапии травяные чаи, массажи, грязелечение и т. п. Но всё-таки к «профессиональным» знахарям врачи относятся настороженно и подчёркивают: многие из целителей сами нуждаются в лечении психических отклонений.

ВОЗ признаёт важность вклада народного целительства в то, какой стала современная медицина, и выступает за установление контроля над этим видом деятельности, а также за совмещение традиционных и современных средств. Для этого организация даже создаёт центры по народной медицине в странах третьего мира, где народные методы особенно популярны и есть проблемы с доступностью доказательных видов лечения. Так мировые специалисты надеются задействовать знания и методы народной медицины при оказании первичной медико-санитарной помощи.

Научные исследования и новые технологии, включая искусственный интеллект, должны не только оценивать эффективность и безопасность народных методов, но и повышать их потенциал, считают в ВОЗ. Продвинутые алгоритмы и возможности машинного обучения могут помочь найти в существующих народных знаниях ранее неизвестные закономерности и тенденции.

Мнения о народной медицине

Ольга Фролова, терапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье»:

«Конечно, несколько веков назад в арсенале лекарей не было антибиотиков, антисептиков и многих других препаратов, которые есть сейчас. Химическая фармакология ещё даже не зарождалась, поэтому приходилось пользоваться тем, что есть под рукой, и это, конечно, огромная флора вокруг нас».

Анна Попова, глава Роспотребнадзора:

«Корень имбиря, лимон, чеснок — всё это может быть хорошим подспорьем в профилактике простудных заболеваний. Всё хорошо в комплексе. И нужно, на мой взгляд, использовать все знания, которые сегодня доступны, для того чтобы себя защищать, не отвергая те, которые дают профессионалы».

Светлана Каневская медицинский директор сети клиник Medical On Group:

_«Безусловно, в каждом растении есть химические вещества, способные оказывать влияние на метаболические процессы в нашем организме. Важно помнить, как говорил великий врач и целитель Парацельс: "Доза лишь отличает яд от лекарства". То же можно сказать и про лекарственные растения. Если у человека есть желание и применять — важно посоветоваться с врачом, чтобы не навредить себе». _

Интересные факты

Китайская учёная Ту Юй удостоилась Нобелевской премии по медицине за свою работу по изобретению лекарства от тропической малярии. Она обратилась к народной китайской медицинской литературе в поисках подсказок. В 1971 году с командой коллег Ту Юйю выделила артемизинин из сладкой полыни, который и сегодня является самым быстродействующим и эффективным средством для лечения лихорадок при малярии. Кустарник с розовыми цветками катарантус розовый или мадагаскарский барвинок является источником веществ винкристин и винбластин, которые нарушают рост и развитие злокачественных новообразований. А корень дикого ямса или диоскореи стал источником для первых противозачаточных таблеток: он содержит диосгенин, эстроген растительного происхождения, который можно преобразовать в гормон прогестерон.