Что нельзя делать перед визитом к гинекологу: это нужно знать

Как подготовиться к посещению гинеколога? На этот вопрос ответила доктор Сюзанна Ансворт в беседе с NY Post. Во-первых, не злоупотребляйте гигиеной.

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«Внешняя очистка водой и простыми продуктами для интимной гигиены со сбалансированным pH важна для общей гигиены, но не перестарайтесь и определенно не выполняйте никаких внутренних процедур», — объяснила гинеколог.

Всем своим пациенткам врач также рекомендует воздерживаться от секса в течение суток до визита к гинекологу. Иначе есть риск воспаления кожи, который затруднит диагностику.

При этом эксперт предлагает не волноваться о стрижке или красивом нижнем белье.

«Мы видели все это раньше! Нам все равно, что и как выглядит», — подчеркнула специалист и предложила остановиться на комфортном для вас варианте.

Кроме того, врач отметила, что, если вам нужно посетить уборную прямо перед осмотром, терпеть не стоит. Все, что естественно, доктора совершенно не смутит.