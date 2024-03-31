$92.37+0.1099.53-0.18
Войти в почту

Что нельзя делать перед визитом к гинекологу: это нужно знать

Как подготовиться к посещению гинеколога? На этот вопрос ответила доктор Сюзанна Ансворт в беседе с NY Post. Во-первых, не злоупотребляйте гигиеной.

Что нельзя делать перед визитом к гинекологу: это нужно знать
© Super.ru
«Внешняя очистка водой и простыми продуктами для интимной гигиены со сбалансированным pH важна для общей гигиены, но не перестарайтесь и определенно не выполняйте никаких внутренних процедур», — объяснила гинеколог.

Всем своим пациенткам врач также рекомендует воздерживаться от секса в течение суток до визита к гинекологу. Иначе есть риск воспаления кожи, который затруднит диагностику.

При этом эксперт предлагает не волноваться о стрижке или красивом нижнем белье.

«Мы видели все это раньше! Нам все равно, что и как выглядит», — подчеркнула специалист и предложила остановиться на комфортном для вас варианте.

Кроме того, врач отметила, что, если вам нужно посетить уборную прямо перед осмотром, терпеть не стоит. Все, что естественно, доктора совершенно не смутит.

Болезни и лекарства