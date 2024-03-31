Инсульт может случиться практически с каждым человеком, независимо от возраста и генетики. По статистике последних лет, почти каждый второй (40%) случай инсульта в России и мире происходит у молодых людей - в возрасте 35-45 лет.

Какие виды инсульта известны, каковы его первые признаки и что делать, чтобы снизить риск сосудистой катастрофы? На эти вопросы "Российской газете" ответила доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского, клинический эксперт СберМедИИ Наталья Медведева,

Что такое инсульт?

Это неотложное состояние, которое вызвано острым нарушением кровообращения в головном мозге. В норме кровь доставляет к тканям организма кислород и питательные вещества непрерывно, но если на каком-то этапе происходит нарушение сосудистого русла, то клетки и ткани испытывают кислородное голодание и начинают отмирать. Восстановление погибших клеток невозможно, вот почему необходимую медицинскую помощь человек, у которого развивается инсульт, должен получить как можно раньше.

"Это состояние может наступить по двум причинам: либо механическая закупорка сосуда тромбом (ишемический инсульт), либо разрыв сосуда и кровоизлияние на фоне повышенного давления (геморрагический инсульт)", - рассказывает Наталья Медведева.

Почему случается инсульт?

"Самый главный фактор риска - это образ жизни. В совокупности это система питания, уровень физической активности, наличие вредных привычек (курение, алкоголь). И только на втором месте как фактор риска рассматривается наследственная предрасположенность. В борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо начинать с себя, брать ответственность за свое здоровье. Основа профилактики инсульта - здоровый образ жизни. Именно таким образом, по данным статистики, возможно снизить факторы риска и избежать до 75% инсультов", - добавляет врач.

Как оценить личные риски возникновения инсульта?

Нужно сделать несколько простых вещей:

1. Для начала достаточно встать на весы и рассчитать свой индекс массы тела (вес в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Например, при весе 75 кг и росте 1,7 м ИМТ= 75/ 1,7*1,7= 25,9. При показателе ИМТ до 25 - все в порядке, при ИМТ 25-30 - имеется избыточный вес, при ИМТ>30 ставится диагноз ожирение).

"Избыточный вес - один из основных аргументов в предрасположенности к инсульту. Это результат дисгармоничного потребления пищи, низкой физической активности и, как следствие, метаболических нарушений", - поясняет доктор Медведева.

2. Проверить уровень глюкозы в крови. Люди с сахарным диабетом также входят в группу повышенного риска из-за нарушения целостности стенок сосудов и повышенного тромбообразования.

"Однако диабет второго типа - это чаще всего приобретенное заболевание, именно избыточная масса тела становится благоприятной почвой для его развития", - отмечает эксперт.

3. Контролировать уровень артериального давления. На начальной степени гипертонии человек может не ощущать дискомфорта, он просто не знает, что артериальное давление повышено.

4. Проверить уровень холестерина. Если он повышен - необходимо проконсультироваться с врачом, так как вы - в зоне риска.

"Доказано, что сердечно-сосудистые заболевания могут быть наследственными. Если у близкого, кровного родственника были эпизоды инсультов или сердечных инфарктов, то предрасположенность и повышенный риск имеют место. Необходимо выполнять контроль уровня холестерина и артериального давления. Но, повторюсь, никакой контроль показателей не заменит систему образа жизни, которая будет способствовать нивелированию факторов риска даже при наличии наследственной предрасположенности", - подчеркивает доктор Медведева.

Как распознать инсульт?

Три основных симптома инсульта.

Первое - попросите человека улыбнуться и оцените симметрию улыбки. Если половина лица остается неподвижной и улыбка асимметрична - это тревожный признак.

Второе - попросите вытянуть руки перед собой или поднять вверх. Если у человека инсульт, эти действия выполнить не получится.

Третье: попросите повторить вслед за вами простое предложение или назвать имя и фамилию. Если команду выполнить не удается, то это следствие нарушения артикуляции, что является симптомом острого нарушения мозгового кровообращения.

Если вы отметили у человека все три перечисленных признака, ситуация однозначно позволяет предположить инсульт и требует неотложной медицинской помощи.

Что делать, если вы оказались рядом с человеком, у которого подозревается инсульт?

При инсульте решающий фактор сохранения жизни и успешной реабилитации - это время оказания медицинской помощи. С каждой минутой от начала острого нарушения мозгового кровообращения безвозвратно умирают клетки мозга и их способность к восстановлению. Если экстренная помощь была оказана в первые часы, есть высокие шансы для минимизации площади и объема пораженной области головного мозга, и, соответственно, лучшего прогноза для человека в будущем.