Как избавиться от аллергии навсегда? Врач назвал важное условие

Если на длительное время прекратить контакт с провоцирующим фактором — придёт момент, когда человек сможет беспрепятственно взаимодействовать с продуктами, явлениями и животными, на которые раньше была реакция. Об этом в беседе с ТАСС рассказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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Можно ли избавиться от аллергии навсегда

По словам специалиста, если очень долго не контактировать с аллергеном, то иммунная система про него «забудет» и аллергия прекратится. Аналогично тому, как бывает с инфекцией, которая у человека была давно, или прививкой, которую сделали только раз.

«Аллергия — это иммунопатология. Организм выдает иммунную реакцию, как будто на инфекцию, на то, на что не нужно реагировать, — на безобидную пыльцу. А если вы не контактируете с инфекцией, у вас организм забывает про неё, антитела перестают вырабатываться. Всё, у вас аллергия прошла», — объяснил Болибок.

Врач рассказал, что у него был пациент, который каждый год на время пыления берёзы уезжал на несколько месяцев в тундру. Там таких деревьев, а равно и провоцирующего фактора не было. И через 6 лет, когда мужчина остался весной в своём городе, выяснилось, что аллергия прошла.

Как подготовиться к сезону аллергии

Если есть возможность, выехать на время цветения источника проблемы в другую климатическую зону. Если нет — запоминайте советы аллерголога-иммунолога филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере Сколково (ГК «Медскан») Дарьи Жуковой.

Не проветривать дома ночью и утром — в это время наибольшая концентрация пыльцы в воздухе. Использовать фильтрующие системы вентиляции и кондиционирования. Регулярно протирать от пыльцы и пыли горизонтальные поверхности. Гулять вечером, в дождливую и влажную погоду. Исключить выезды в лесопарки и за город. После прогулки переодеться, промыть нос, глаза, принять душ. Заранее сходить к аллергологу-иммунологу, который при необходимости назначит противоаллергические средства.