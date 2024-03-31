Когда настигает менструальная мигрень и как с ней бороться

Гинеколог Шишкина: связь с циклом у женщин с мигренью наблюдалась до 25% случаев. Это выяснили учёные. Вызвать приступы мигрени могут любые изменения уровня женских половых гормонов эстрогенов. Плюс не важно, естественные они (при обычном цикле или беременности) или искусственные (из противозачаточных таблеток или заместительной гормональной терапии). Подробнее рассказали гинеколог DocMed ЭКО Дарья Шишкина и невролог DocMed Елена Кислова.

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По словам врачей, у женщин мигрень встречается в 3 раза чаще, чем у мужчин. И это ещё раз подтверждает её связь с уровнем женских гормонов. Распространённость мигрени среди женщин начинает расти с началом менструации, достигает пика в 20–30 лет и уменьшается после менопаузы.

Менструальная мигрень

Существует 2 вида связанной с эстрогенами мигрени:

менструальная — возникает либо в первые 2–3 дня до менструации или в первые 2–3 дня самой менструации. В остальное время цикла её нет;

менструально-ассоциированная — то же самое, с одним отличием — приступы есть и в остальные дни цикла.

Оба вида обычно проявляются так:

усиливаются в 1-м триместре беременности;

уменьшаются — во 2-м;

после родов обычно учащаются;

в период кормления грудью могут протекать легче;

после менопаузы чаще всего уменьшаются.

Могут быть как с аурой (когда вместе с болью наблюдаются нарушения зрения, расстройства чувствительности или речи), так и без.

Лечение менструальной мигрени

Им занимается строго врач-невролог. Гинеколог может лишь добавить что-то к уже назначенному лечению. Например, гормональные контрацептивы:

Комбинированные оральные — в них сразу 2 вида гормонов: эстрогены и гестагены. При мигрени с аурой их нельзя, без ауры — с осторожностью и при отсутствии других противопоказаний.

Чисто прогестиновые оральные — в них только гестагены. Подходят при любом виде мигрени.

У некоторых женщин они смогут уменьшить количество приступов.

Ранее «Секрет фирмы» узнал у врача — акушера-гинеколога клиники DocMed Алины Степановой всё, что больше всего волнует женщин по теме менструации. Например, специалист рассказала, что делать, если они болезненные, какой должна быть кровопотеря при месячных и нужно ли себя в чём-то ограничивать в это время.

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