Защита от деменции: невролог советует есть больше этих продуктов

В современном мире с деменцией сталкиваются не только люди в возрасте, но и довольно молодые, и здесь уже можно говорить о том, что заболевание «молодеет» с каждым десятилетием. Александр Логинов, врач-невролог с 5-летним стажем, рассказал нам, какие продукты в рационе могут помочь поддерживать работу мозга в хорошем состоянии и тем самым снизить риск развития деменции.

1. Орехи

Не секрет, что в орехах содержится огромное количество веществ, стимулирующих работу многих систем организма. Александр: «Самое главное для нас — наличие витамина Е в грецких орехах и миндале. Он отлично защищает клетки мозга от повреждений». Однако не увлекайтесь ореховой диетой, так как они содержат довольно много жиров, которые в большом количестве могут негативно сказаться на работе печени.

2. Фрукты и листовые овощи

Для профилактики деменции и других расстройств работы мозга стоит увеличить количество растительной пищи в вашем меню, о чем напоминает наш эксперт.

«В красных и черных фруктах много антиоксидантов, они необходимы для регулирования кровяного давления и улучшения кровообращения. А хороший кровяной обмен — залог здоровья», — комментирует Александр.

3. Кофе

Сейчас все поклонники этого напитка вздохнули спокойно — от него можно (и не нужно) не отказываться. По словам невролога, при регулярном употреблении кофе, снижается риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера. Цифра значительная — риски снижаются почти на 35%. Александр:

«В кофе и зеленом чае содержатся полифенолы. Они нейтрализуют свободные радикалы и помогают защитить клетки от разрушения».

4. Шоколад

Нет, молочный шоколад не поможет обогатить организм полезными веществами, а вот черный, горький с этой задачей отлично справится. Невролог: