Биолог описала неочевидную опасность борщевика

Ожоги от опасного сорняка под названием борщевик можно получить, даже не прикасаясь к растению, как отмечает биолог, сообщает ИА DEITA.RU.

Борщевик опасен не только весомыми штрафами для дачников, которые не предпринимают мер по его устранению с участка. Это растение может вызывать сильнейшие ожоги. Подробности об этом рассказала Татьяна Алексеева, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения.

По словам биолога, борщевик вызывает сильное раздражение кожи вплоть до ожогов. Всё дело в том, что при воздействии солнечного света на участок кожи, куда попал сок борщевика, развивается фотодерматит. Он похож на солнечный ожог – даже симптомы очень похожи: плохое самочувствие и повышенная температура. Ожог может оказаться более сильным или слабым в зависимости от времени нахождения на солнце, количества попавшего на кожу сока и того, насколько чувствительна кожа человека.

«Люди с особой чувствительностью или склонностью к аллергии могут получить ожог, даже не прикасаясь к растению», – подчеркивает специалист в беседе с «Известиями».

Получить ожог, не прикасаясь к борщевику, можно от сильнодействующих эфирных масел растения. Биолог рекомендует надевать закрытую одежду, направляясь в места, где произрастает борщевик.

Неприятность действия сока этого растения заключается в том, что если он попал на кожу, сразу это заметить сложно – никаких реакций сам по себе сок не вызывает. Когда же симптомы фотоожога (как правило через несколько часов) начинают проявляться, промывать кожу уже поздно, подчеркивает биолог.

Также специалист описывает алгоритм действий при ситуации, если сок борщевика попал на кожу. Это место следует прикрыть от солнца, и затем как можно скорее промыть водой с мылом или спиртовым раствором. Далее поражённый участок нужно также держать закрытым от воздействия солнечного света – не менее двух дней. Это позволит избежать появления ожога.