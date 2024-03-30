Врач рассказал, в каком возрасте диагностируют биполярное расстройство

Ростовская область, 30 марта 2024. DON24.RU. Биполярное аффективное расстройство (БАР) может впервые проявиться у людей в 20–25 лет, сообщают РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры психического здоровья МГУ, кандидата медицинских наук Алексей Павличенко.

Врач пояснил, что при таком диагнозе пациенты склонны к депрессии. В маниакальных состояниях они испытывают галлюцинации, бредовые идеи, агрессию.

«Биполярное расстройство впервые проявляется у человека в 20–25 лет. У детей и подростков диагностировать БАР сложнее, чем у взрослых, в первую очередь из-за того, что у них достаточно сложно выделить четкий маниакальный или депрессивный синдром и отделить их от других нарушений поведения, раздражительности и других реакций и особенностей характера. Если в детском возрасте выражены симптомы неусидчивости, повышенной двигательной активности, импульсивности, то можно поставить диагноз синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который нередко предшествует диагнозу БАР», – пояснил Павличенко.

Риски, которые могут привести к развитию этого заболевания, – наследственность, прием наркотических веществ и наличие другие заболеваний.

Напомним, сегодня установлен Всемирный день биполярного расстройства. Его назначили 30 марта, в день рождения Винсента Ван Гога, который, предположительно, страдал этим заболеванием.