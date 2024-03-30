Как предупредить сезонную аллергию: методы профилактики поллиноза

Обычно дачники ждут весну с нетерпением и радостью, но для тех, кто подвержен аллергии на пыльцу, это время года становится настоящим испытанием. Впрочем, поллиноз (так называют этот вид аллергической реакции) вполне реально если не предупредить, то хотя бы уменьшить вероятность его обострения и избежать развития осложнений.

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Чем опасна сезонная аллергия (поллиноз)

На первый взгляд, аллергия на пыльцу кажется безобидным явлением: подумаешь, насморк и чихание — это ведь пройдет. Но тот, кто знает о поллинозе не понаслышке, вряд ли с подобной оценкой согласится, ведь симптомы этого заболевания ощутимо ухудшают качество жизни.

Кроме того, реакцию организма на аллерген бывает трудно прогнозировать. У одного все действительно ограничивается кратковременным насморком, а у другого болезнь быстро прогрессирует, возникает перекрестная пищевая аллергия, развиваются осложнения. Некоторые замечают, что привычные лекарства стали помогать хуже; нередко к аллергии на пыльцу добавляется реакция на шерсть домашних животных, пыль, другие раздражители.

Наиболее опасное осложнение поллиноза — ангионевротический отек, или отек Квинке, с которым, по оценкам специалистов, сталкиваются до 10% аллергиков. Его локализация может быть различной, но если отекшие губы или веки скорее причиняют дискомфорт, то стремительно развивающийся отек гортани может привести к удушью.

Распространенное осложнение — бронхиальная астма: она развивается примерно у 25% больных поллинозом и зачастую возникает на фоне несвоевременной диагностики и лечения аллергии.

Чтобы избежать осложнений, важно не пускать заболевание на самотек:

обязательно обратиться к врачу,

при первых признаках поллиноза и следовать его рекомендациям.

Можно ли предупредить сезонную аллергию?

Для профилактики аллергических реакций рекомендуется

избегать контакта с аллергеном (веществом, провоцирующим нетипичный ответ организма). Но при поллинозе, в отличие от пищевой аллергии, реализовать это бывает довольно сложно.

Впрочем, существует ряд простых мер, доступных всем без исключения:

пользоваться индивидуальными средствами защиты (маска, очки — солнцезащитные или обычные; даже если вы всегда носите линзы, на время цветения растений-аллергенов лучше сменить их на очки);

избегать прогулок, особенно в жаркую, сухую, ветреную погоду;

тщательно умываться после каждого выхода на улицу, чаще принимать душ, промывать нос — это позволяет избавиться от пыльцы, попадающей на слизистые оболочки, кожу и волосы;

обязательно переодеваться, возвращаясь с прогулки: на одежде тоже может оставаться пыльца;

использовать увлажнители и очистители воздуха с фильтрами тонкой очистки;

регулярно (в идеале — ежедневно) проводить влажную уборку помещений;

перейти на гипоаллергенную косметику и бытовую химию;исключить из рациона продукты, способные провоцировать аллергическую реакцию (мед, цитрусовые, какао и т.д.).

Эти несложные действия позволяют если не полностью исключить воздействие аллергена, то хотя бы уменьшить его, что тоже важно: чем меньше контакт с раздражителем, тем ниже вероятность развития болезни и возникновения осложнений. Кроме того, такая профилактика помогает сократить потребность в медикаментозных препаратах, и при слабо выраженной реакции этих мер может оказаться достаточно для нормального самочувствия. Но на следующий год, когда снова придет весна, все начнется сначала.

Также важно понимать, что прием лекарств, уменьшающих

симптомы аллергии, не влияет на сам факт ее возникновения. Да, препараты помогают избавиться от дискомфорта, связанного с насморком, затрудненным дыханием, слезотечением, — но болезнь при этом никуда не денется. Симптоматическое лечение направлено на улучшение качества жизни, облегчение состояния больного, однако для того, чтобы справиться с проблемой, этого мало.

Отдельного внимания заслуживают народные средства от аллергии. Применять их при поллинозе следует с большой осторожностью: некоторые растительные ингредиенты способны сами спровоцировать аллергическую реакцию. Кроме того, травяные настои, отвары, мази и иные препараты из арсенала народной медицины тоже являются симптоматическими средствами: они уменьшают проявления болезни, но не воздействуют на ее причины.

Тогда, выходит, предупредить поллиноз никак нельзя, и каждый год во время цветения растений все будет начинаться сначала?

Действительно, универсального лекарства, которое избавляло бы от аллергии навсегда и со стопроцентной гарантией, пока не существует. Прогноз всегда индивидуален и зависит от множества факторов, однако чем раньше начато лечение, тем выше вероятность стабильного положительного результата.

АСИТ — современный способ профилактики поллиноза

На сегодняшний день, пожалуй, самым эффективным способом профилактики поллиноза является аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). Суть метода, если кратко, заключается в постепенном «приучении» организма к аллергену. Процесс длительный: чтобы сформировалась устойчивость к раздражителю, может потребоваться несколько лет.

Проведению АСИТ всегда предшествует тщательная диагностика. Проводить ее должен только врач (аллерголог, аллерголог-иммунолог). Когда аллерген установлен, его начинают регулярно вводить пациенту, постепенно увеличивая дозу. Иммунная система адаптируется к раздражителю и постепенно вырабатывает устойчивость к нему, которая сохраняется на протяжении длительного времени.

При поллинозе обычно проводят предсезонную АСИТ, которая начинается не позднее чем за 3-4 месяца до начала цветения (если препарат вводится подкожно, может потребоваться больше времени — до 6 месяцев). Врач определяет срок таким образом, чтобы к началу сезона была достигнута максимально переносимая доза аллергена — на этом курс завершается до следующего года.

Если установлена бытовая аллергия (например, на пыль), АСИТ проводят круглогодично: сперва постепенно повышают дозу аллергена, пока она не достигнет максимально переносимой, потом вводят поддерживающие дозы. Все это, разумеется, должно происходить под контролем врача, который при необходимости корректирует назначения.

Важный нюанс: если врач назначил АСИТ, это не означает, что можно позабыть о других мерах профилактики поллиноза.

Соблюдение диеты и ограничение контакта с возможными аллергенами — обязательные условия проведения терапии. АСИТ — не волшебная палочка, легко и просто избавляющая от аллергии, а лечебная процедура, требующая, в том числе, дисциплины пациента.

К сожалению, этот метод тоже не является универсальным, у него

есть противопоказания, побочные реакции. Тем не менее, знать о такой возможности необходимо, ведь для многих аллергиков это реальный шанс избавиться от сезонных проблем.

Не нужно мириться с сезонной аллергией! Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем легче будет остановить заболевание.