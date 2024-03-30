Психиатр объяснил, чем опасно биполярное расстройство

Всемирный день биполярного расстройства установлен 30 марта, в день рождения знаменитого художника Винсента Ван Гога, который, по мнению исследователей, страдал этим заболеванием.

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Психиатр из Ноябрьска Дмитрий Евдокимов во время беседы с журналистом издания «Ямал 1» Елизаветой Поварницыной рассказал, что диагноз лечить необходимо сразу же после обнаружения.

Так, в настоящий момент факторы возникновения биполярного расстройства наукой до конца не изучены. Болезнь может возникнуть без определенной причины или, наоборот, после личного триггера, психологической травмы. Однако предпосылки появления чаще всего обусловлены наследственным фактором, выразил уверенность врач.

При биполярном расстройстве у человека регулярно меняются настроение, мышление и привычная активность. Причём происходит это без какой-либо определённой причины. Пациент с соответствующим заболеванием может нанести вред окружающим, так как не отвечает за свои поступки и не может конструктивно воспринимать реальность.

— Если этим вопросом не заниматься, то пациенту грозят тяжелые и даже пугающие последствия, сравнимые с шизофренией. Ну, и масса сопровождающих проблем: злоупотребление алкоголем/наркотиками, промискуитет, серьезные финансовые проблемы и так далее. Диагностика сложна на начальных этапах. Состояние часто путают с алкоголизмом. При биполярном расстройстве помочь может только врач-психиатр, — заключил доктор.

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