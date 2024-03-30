Психиатр сообщил о частых случаях ошибочной самодиагностики биполярного расстройства

Выявлением и лечением заболевания должны заниматься квалифицированные врачи. Перепады настроения могут говорить о нарушениях психики лишь в том случае, если они не обусловлены внешними факторами. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал Александр Федорович.

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«Самодиагностикой, да, занимаются, диагноз себе ставят, зачастую довольно близкий к реальному. Но всё, что касается расстройств настроения, а биполярное расстройство — это расстройство настроения как в минус, так и в плюс, на сегодняшний день людьми интерпретируется как нормальная адекватная реакция на внешние раздражители, что по номенклатуре должно быть исключено. Если тому есть какие-то внешние факторы, то тогда они диагностируются совсем по-другому. Здесь возникает вопрос: надо ли людям самостоятельно диагностировать? Переход никаким образом не должен зависеть от внешних событий. Тогда мы говорим о том, что это расстройство психическое. Мы, во-первых, занимаемся гипердиагностикой психических расстройств. Это не только люди сами и специалисты самых разных специальностей, психологи и другие, но уже и поисковики стали диагностировать расстройства. Уровень квалификации людей, которые диагностируют эти состояния, очень низок. Такие диагнозы не имеет права ставить никто, кроме психиатра».

30 марта — Всемирный день биполярного расстройства, учреждённый Международным сообществом по изучению биполярных расстройств (ISBD).

Биполярное расстройство, или маниакально-депрессивный психоз — психическое заболевание с нетипичной сменой настроений, энергии и способности к функционированию. Это результат воздействия многочисленных генов в сочетании с индивидуальными и окружающими факторами.