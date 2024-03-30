На маркетплейсах обнаружили опасные БАДы из Японии: от них умирают

В Японии пять человек скончались после употребления биологически активных добавок фармкомпании Kobayashi Pharmaceutical Co, еще 114 находятся в больнице. Врач-кардиолог Мария Чайковская объяснила, почему такой товар находится в продаже, в том числе в России.

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Биологически активные добавки, которые привели к смерти пяти человек, содержали в себе красный ферментированный рис. Он является природным статином и используется для снижения уровня холестерина в крови. Компания уже отозвала свой товар с рынка, но эксперты «Российской газеты» обнаружили эту продукцию на специальных сайтах в интернете, где ее свободно можно купить. По словам производителя БАДа, после приема их препарата у некоторых людей развились проблемы с почками, при этом причина массового отравления пока не выявлена. Одновременно с их БАДом с японского рынка отозвали десятки других продуктов с содержанием ферментированного риса.

По словам Марии Чайковской, попадание такого опасного БАДа на рынок связано с тем, что требования к добавкам гораздо ниже, чем к лекарствам. По этой причине в них может различаться заявленная концентрация действующего вещества и реальная.

«В отношении БАД с красным ферментированным рисом было специальное исследование, где реальные концентрации ловастатина были в десятки раз ниже заявленных», – заявила Чайковская.

При этом исследование на предмет эффективности добавки проводится среди небольшого числа испытуемых и по менее жестким критериям, из-за чего к его результату стоит относиться критично. В Роспотребнадзоре заявили, что продукция с ферментами красных дрожжей из Японии не имеет сертификата соответствия для реализации в РФ.

Специалисты Роспотребнадзора призвали проверять наличие свидетельства о госрегистрации продукции перед ее покупкой. Оно подтверждает безопасность БАДа. Ранее сообщалось, что больше сотни человек в Японии отравились БАДом с красным дрожжевым рисом. Многие были госпитализированы.