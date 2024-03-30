Врач пояснила, почему зуб без нерва нужно покрывать коронкой

Зуб без нерва - это мертвый зуб, он лишается питания, поэтому становится хрупким и может легко сломаться. Об этом рассказала "РГ" заведующая отделением стоматологии К+31 Наталья Ефимова.

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По ее словам, такой зуб рекомендуется покрывать коронкой. Она подчеркнула, что это обязательное условие сохранения целости зубного ряда.

"Коронка будет защищать зуб от сколов и разрушений, тем самым максимально продлевая его жизнь", - говорит врач.

Ефимова обратила внимание, что сегодня большой выбор коронок от наиболее простых металлокерамических до самых высокоэстетических.

А вот удалять нерв стоматолог советует только при сильном травмировании зуба, когда эмаль сколота так, что затронут нерв. Например, это необходимо, если диагностирован пульпит.