Названы самые опасные яды на столе, способные вызывать рак

Все продукты с видимыми признаками плесени и затхлым запахом, даже самые полезные (например, орехи, семена), следует сразу выбрасывать, не пытаясь их реанимировать.

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Терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ольга Помойнецкая объяснила, как из пищи в организм попадают самые опасные яды.

Врач отметила, что наиболее изученные токсины плесневых грибов плохо влияют на легкие и печень. Особенно коварны продукты жизнедеятельности плесени - афлатоксины. Они не только перегружают иммунную систему человека, но и способны увеличивать воспаление.

"При длительном употреблении афлатоксины могут запустить в печени онкологические процессы", - предупредила гастроэнтеролог в Telegram.

Среди возможных источников афлатоксинов врач назвала кофе и какао низкого качества, хлебобулочные изделия, зараженные плесенью, обсемененные семечки, орехи, бобы, залежавшийся сыр, и даже пакетированный чай (тот, который производят из низкопробного сырья).

Также врач призвала забыть о "зараженных" домашних заготовках. Есть мнение, что старое варенье можно переварить, чтобы использовать его в течение суток для выпечки.

Экспериментировать так точно не стоит.

Ранее токсиколог, профессор Михаил Кутушов предупредил, что категорически нельзя есть фрукты, овощи, ягоды и прочее, если на одном из продуктов, которые лежат в общей куче, появилась белая плесень. По словам специалиста, распространяется этот вид плесени на соседние продукты быстро и незаметно для глаз. Последствия же для организма человека могут быть тяжелые.