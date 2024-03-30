Эксперты рассказали о важных свойствах свеклы

Специалисты портала здоровое-питание.рф пояснили, что родина свеклы – Индия. По торговым путям корнеплод попал на территорию Европы и Ближнего Востока. Еще знаменитый древнегреческий целитель Гиппократ использовал его как лекарство от некоторых заболеваний. Издавна едят этот овощ и в нашей стране. А в древности на Руси девушки с его помощью румянили щеки.

© pxhere

Эксперты отмечают, что свекла содержит железо, йод, цинк, калий, магний, марганец, фтор, фосфор, медь. Богата она и витаминами группы В. Корнеплод советуют есть при заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ, с проблемами сердечно-сосудистой и гормональной систем. Если регулярно включать свеклу в рацион, можно восполнить недостаток железа в организме и помешать развитию анемии.

В овоще содержится фолиевая кислота, что делает его полезным для беременных женщин. Еще один важный компонент - бетаин. Он участвует в обменных процессах, препятствует интоксикации печени. Поэтому свекла поможет в профилактике ожирения и гипертонии. Еще овощ имеет легкий слабительный эффект.

В ярком корнеплоде мало калорий. Но это в сыром виде. После варки гликемический индекс свеклы увеличивается вдвое. Поэтому ее употребление придется снизить больным сахарным диабетом. Не следует есть много свеклы и людям с повышенной кислотностью желудочного сока, предупреждают эксперты.