Как уберечься от клещевого энцефалита: отвечает врач

Вирус клещевого энцефалита может передаваться не только через самих насекомых, но и через сырое молоко или сыр от зараженных животных. Терапевт-кардиолог Олеся Набокова объяснила, какие правила стоит соблюдать, чтобы защитить себя от заражения.

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Пиковая активность клещей, переносчиков энцефалита, отмечается с апреля по ноябрь. Первые симптомы легко спутать с обычной простудой: температура, боль в суставах, слабость. Лечение только снимает симптомы, но не устраняет болезнь. Лучшим способом обезопасить себя от клещевого энцефалита является своевременная вакцинация. Она разрешена людям от года.

«Начинать вакцинацию можно с возраста 12 месяцев. Первичный курс состоит из двух инъекций. При плановой вакцинации первую и вторую дозы вводят с интервалом 1–7 месяцев. Оптимально – в период с осени по весну, до наступления тепла. Но если вы опоздали, ничего страшного. При необходимости прививки можно сделать в любое время года, в том числе и летом, то есть в эпидсезон», – пояснила терапевт-кардиолог «Клиники Фомина» Олеся Набокова изданию «Вечерняя Москва».

Даже если вы ввели вакцину, обезопасить себя не будет лишним. Во время сезона клещей избегайте посещения мест с густой растительностью, носите одежду с длинными рукавами и гачами (их лучше заправлять в носки или сапоги). Отдавайте предпочтение одежде светлых цветов – на ней легче заметить насекомое. Осматривайте себя, близких и домашних животных по возвращении домой. Если клещ все же укусил вас, как можно быстрее удалите его безопасным способом и обратитесь к врачу.