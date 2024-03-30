Назван возраст проявления биполярного расстройства

Биполярное расстройство, психическое заболевание, обычно проявляется в возрасте от 20 до 25 лет. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-психиатр ПКБ 1 имени Н. А. Алексеева Алексей Павличенко.

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«Биполярное расстройство впервые проявляется у человека в 20-25 лет. У детей и подростков диагностировать БАР сложнее, чем у взрослых, в первую очередь из-за того, что у них достаточно сложно выделить четкий маниакальный или депрессивный синдром и отделить их от других нарушений поведения, раздражительности и других реакций и особенностей характера. Если в детском возрасте выражены симптомы неусидчивости, повышенной двигательной активности, импульсивности, то можно поставить диагноз синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который нередко предшествует диагнозу БАР», – сказал врач в интервью РИА Новости.

Биполярное расстройство, по словам врача, характеризуется частыми депрессиями, бредовыми идеями, галлюцинациями, возбуждением и агрессивностью. В тяжелых случаях пациенты нуждаются в лечении в больнице.

Врач отметил, что факторами риска для появления биполярного расстройства являются наследственность, наркотики и наличие других заболеваний психики, а также сильные стрессы.