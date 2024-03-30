Частые обмороки россиянки оказались признаком смертельной болезни. Что это было

30-летняя россиянка заподозрила что-то странное, когда потеряла сознание три раза подряд. Она не стала ставить себе диагнозы по советам из Сети, а сразу обратилась к неврологу. Тот направил пациентку на МРТ головного мозга, и снимок показал, в чём была проблема.

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Что выяснили врачи

Медики обнаружили опухоль в области четвёртого желудочка головного мозга и решили провести операцию. С помощью микрохирургической техники они удалили новообразование, пишет «Сиб.фм».

Что стало с пациенткой?

Сейчас девушка приходит в себя, её организм постепенно восстанавливается. Спустя несколько дней она уже смогла встать и ходить.