Нарколог объяснил, как может проявляться первая стадия алкоголизма

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин объяснил, что является признаком первой стадии алкоголизма.

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Врач перечислил основные симптомы, к которым отнёс отсутствие контроля выпиваемого регулярно алкоголя. Холдин подчеркнул, что вино, пиво, более крепкие напитки человек начинает употреблять ежедневно, пропадет интерес к прежде актуальным занятиям, ухудшается самочувствие.

Эксперт призвал в таком случае обратить внимание на такое состояние и понять, что начинается алкоголизм и необходима медицинская помощь.