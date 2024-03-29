Врач рассказала о признаках рака полости рта

Рак полости рта хорошо поддается лечению на ранних стадиях, поэтому важно не пропустить его признаки — пятна, язвы, наросты и уплотнения на слизистой оболочке рта. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-хирург клиники DocDent Анна Денис.

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«Симптомами рака полости рта могут быть красные или белые пятна, бугристость, уплотнения (не связанные с травмой), нарост на слизистой, небольшая затвердевшая язва на губах, которая не заживает более 10-14 дней и может кровоточить. На деснах такие язвы кровоточат при малейшем нажатии. Увеличенные и плотные лимфатические узлы, когда пациент не страдает от инфекции, также могут указывать на рак полости рта. Возможны изменение чувствительности вкусовых рецепторов или участка слизистой, формы языка, нёба, слизистой щеки, дна полости рта или дискомфорт при ношении зубных протезов», — рассказала Денис.

Рак слизистой оболочки полости рта поражает слизистую оболочку щек, нёба, десен, дна ротовой полости, языка. Он отличается быстрым развитием, ростом и склонностью к раннему метастазированию. От появления первых симптомов до метастазов может пройти 6-12 месяцев. Особенно стремительно прогрессирует рак слизистой языка.

«Квалифицированные стоматологи, отоларингологи, терапевты и педиатры могут обнаружить признаки рака ротовой полости во время плановых осмотров кожных покровов, слизистой полости рта, пальпации очага поражения и лимфатических узлов. Если врач обнаруживает настораживающие изменения, то он направляет к онкологу, — чаще всего это специалисты по опухолям головы и шеи», — объяснила врач.

Пятилетняя выживаемость при раке полости рта составляет 90-100% на первой стадии, 60-80% на второй, около 55 % на третьей. На четвертой стадии прогноз крайне неблагоприятный. Прожить больше пяти лет есть все шансы у тех, кто обнаружил заболевание на первой стадии. Поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию и обращаться к врачам при наличии жалоб.