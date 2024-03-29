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Спермограмма и УЗИ — бесплатно: какие обследования можно пройти на диспансеризации в 2024 году

С 2024 года Министерство здравоохранения РФ включило в диспансеризацию обследования по оценке репродуктивного здоровья. Профилактические осмотры в этом году смогут пройти около 6 млн россиян, рассказали «Клопс» эксперты системы ОМС.

Какие обследования можно пройти на диспансеризации в 2024 году
© depositphotos.com

Одна из основных причин бесплодия у женщин и мужчин — недиагностированные инфекционные заболевания, в том числе передающиеся половым путём.

«Диспансеризация помогает выявлять патологии на ранних стадиях, когда их лечение проходит более эффективно. Профилактические осмотры позволяют оценить общее состояние здоровья, выявить факторы риска и предотвратить возможные заболевания», – подчеркнул председатель ФОМС Илья Баланин.

Какие исследования включены в диспансеризацию

Первый этап оценки репродуктивного здоровья для женщин включает:

  • пальпацию молочных желёз;
  • приём акушера-гинеколога;
  • осмотр шейки матки и взятие материала на исследование;
  • микроскопическое исследование влагалищных мазков;
  • в возрасте 18-29 лет – лабораторные исследования мазков для выявления инфекционных заболеваний;
  • Цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала. Тест помогает выявить рак или предраковое состояние шейки матки.

Мужчины на первом этапе оценки репродуктивного здоровья смогут пройти осмотр у врача-уролога.

Если доктор найдёт какие-то отклонения от нормы, пациенты будут направлены на следующий этап диспансеризации.

Второй этап для женщин

  1. В возрасте 30-49 лет лабораторные исследования мазков методом ПЦР;
  2. УЗИ органов малого таза в начале или середине менструального цикла;
  3. УЗИ молочных желёз;
  4. Повторный осмотр акушером-гинекологом.

Второй этап для мужчин

  1. 1. Спермограмма;
  2. Исследование микрофлоры методом ПЦР на возбудителя инфекционных заболеваний;
  3. УЗИ предстательной железы и органов мошонки;
  4. Повторный осмотр врачом-урологом.

Как пройти обследования

  • Записаться на профилактический приём, позвонив в свою поликлинику или по телефону 122. Также можно связаться с представителем страховой компании, где оформлен ваш полис ОМС, или оставить заявку на портале Госуслуг.
  • Отправиться в медучреждение, взяв с собой полис ОМС и паспорт.
  • Обратиться в регистратуру либо в кабинет профилактики.

Все услуги по оценке репродуктивного здоровья оказываются бесплатно, за счёт средств ОМС.

Болезни и лекарства
Илья Баланин
Минздрав РФ