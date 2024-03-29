Спермограмма и УЗИ — бесплатно: какие обследования можно пройти на диспансеризации в 2024 году
С 2024 года Министерство здравоохранения РФ включило в диспансеризацию обследования по оценке репродуктивного здоровья. Профилактические осмотры в этом году смогут пройти около 6 млн россиян, рассказали «Клопс» эксперты системы ОМС.
Одна из основных причин бесплодия у женщин и мужчин — недиагностированные инфекционные заболевания, в том числе передающиеся половым путём.
«Диспансеризация помогает выявлять патологии на ранних стадиях, когда их лечение проходит более эффективно. Профилактические осмотры позволяют оценить общее состояние здоровья, выявить факторы риска и предотвратить возможные заболевания», – подчеркнул председатель ФОМС Илья Баланин.
Какие исследования включены в диспансеризацию
Первый этап оценки репродуктивного здоровья для женщин включает:
- пальпацию молочных желёз;
- приём акушера-гинеколога;
- осмотр шейки матки и взятие материала на исследование;
- микроскопическое исследование влагалищных мазков;
- в возрасте 18-29 лет – лабораторные исследования мазков для выявления инфекционных заболеваний;
- Цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала. Тест помогает выявить рак или предраковое состояние шейки матки.
Мужчины на первом этапе оценки репродуктивного здоровья смогут пройти осмотр у врача-уролога.
Если доктор найдёт какие-то отклонения от нормы, пациенты будут направлены на следующий этап диспансеризации.
Второй этап для женщин
- В возрасте 30-49 лет лабораторные исследования мазков методом ПЦР;
- УЗИ органов малого таза в начале или середине менструального цикла;
- УЗИ молочных желёз;
- Повторный осмотр акушером-гинекологом.
Второй этап для мужчин
- 1. Спермограмма;
- Исследование микрофлоры методом ПЦР на возбудителя инфекционных заболеваний;
- УЗИ предстательной железы и органов мошонки;
- Повторный осмотр врачом-урологом.
Как пройти обследования
- Записаться на профилактический приём, позвонив в свою поликлинику или по телефону 122. Также можно связаться с представителем страховой компании, где оформлен ваш полис ОМС, или оставить заявку на портале Госуслуг.
- Отправиться в медучреждение, взяв с собой полис ОМС и паспорт.
- Обратиться в регистратуру либо в кабинет профилактики.
Все услуги по оценке репродуктивного здоровья оказываются бесплатно, за счёт средств ОМС.