Какие обследования можно пройти на диспансеризации в 2024 году

С 2024 года Министерство здравоохранения РФ включило в диспансеризацию обследования по оценке репродуктивного здоровья. Профилактические осмотры в этом году смогут пройти около 6 млн россиян, рассказали «Клопс» эксперты системы ОМС.

Одна из основных причин бесплодия у женщин и мужчин — недиагностированные инфекционные заболевания, в том числе передающиеся половым путём.

«Диспансеризация помогает выявлять патологии на ранних стадиях, когда их лечение проходит более эффективно. Профилактические осмотры позволяют оценить общее состояние здоровья, выявить факторы риска и предотвратить возможные заболевания», – подчеркнул председатель ФОМС Илья Баланин.

Какие исследования включены в диспансеризацию

Первый этап оценки репродуктивного здоровья для женщин включает:

пальпацию молочных желёз;

приём акушера-гинеколога;

осмотр шейки матки и взятие материала на исследование;

микроскопическое исследование влагалищных мазков;

в возрасте 18-29 лет – лабораторные исследования мазков для выявления инфекционных заболеваний;

Цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала. Тест помогает выявить рак или предраковое состояние шейки матки.

Мужчины на первом этапе оценки репродуктивного здоровья смогут пройти осмотр у врача-уролога.

Если доктор найдёт какие-то отклонения от нормы, пациенты будут направлены на следующий этап диспансеризации.

Второй этап для женщин

В возрасте 30-49 лет лабораторные исследования мазков методом ПЦР; УЗИ органов малого таза в начале или середине менструального цикла; УЗИ молочных желёз; Повторный осмотр акушером-гинекологом.

Второй этап для мужчин

1. Спермограмма; Исследование микрофлоры методом ПЦР на возбудителя инфекционных заболеваний; УЗИ предстательной железы и органов мошонки; Повторный осмотр врачом-урологом.

Как пройти обследования

Записаться на профилактический приём, позвонив в свою поликлинику или по телефону 122. Также можно связаться с представителем страховой компании, где оформлен ваш полис ОМС, или оставить заявку на портале Госуслуг.

Отправиться в медучреждение, взяв с собой полис ОМС и паспорт.

Обратиться в регистратуру либо в кабинет профилактики.

Все услуги по оценке репродуктивного здоровья оказываются бесплатно, за счёт средств ОМС.