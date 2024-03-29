Доктор пояснила, с чем может быть связана смерть от перца Carolina Reaper

Доктор Серебренникова пояснила, с чем может быть связана смерть от перца Carolina Reaper
Сегодня стало известно о гибели 58-летнего жителя города Камышин Волгоградской области - он употреблял в пищу самый жгучий в мире перец Carolina Reaper. Это - не первый несчастный случай такого рода. Почему не стоит рисковать с неизвестными «экстремальными» пряностями, «РГ» объяснила врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.
Мы проверили: сорт перца Carolina Reaper («Каролинский жнец»), действительно, свободно продается на маркет-плейсах, и стоит не очень дорого: 500-600 рублей за 10 граммов. Видимо, житель Волгоградской области решил поэкспериментировать и испытать острые ощущения, попробовав «самый жгучий перец в мире».
Закончился эксперимент трагически - мужчина умер. Правда, он не обладал отменным здоровьем - его друг рассказал, что у него была анемия и цирроз печени.
Еще одна недавняя смерть, связанная с употреблением этой пряности, была зафиксирована осенью прошлого года в США. Умер подросток, попробовав чипсы, приправленные этим перцем.
Компания-производитель позиционировала свои чипсы как экстремальное блюдо и даже предлагала в рекламе устроить соревнование: попробовать чипсы и продержаться как можно дольше, ничем их не запивая и не заедая, а результатом поделиться в соцсетях. При этом на упаковке размещалось предупреждение, что чипсы предназначены взрослым покупателям и должны храниться в месте, недоступном детям.
Жгучесть перцу придает вещество капсаицин. В минимальных количествах он оказывает множество положительных эффектов на организм (например, антибактериальное). но в концентрированном приводит к тяжелым ожогам.
Сорт самого жгучего (до недавнего времени) перца чили Carolina Reaper был выведен в США владельцем компании, занимавшейся производством и торговлей пряностями. В 2013 году этот сорт был занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый жгучий перец в мире. Но в прошлом году рекорд был побит: самым острым был признан новый сорт перца - Pepper X, который был выведен тем же селекционером
«Причины ухудшения состояния здоровья и даже смертельных исходов в результате потребления самого острого в мире перца - «Carolina Reaper», могут быть самыми разными. Все зависит от того, сколько пряности человек съел в чистом виде или продуктов с ее содержанием, исходного состояния здоровья, наличия аллергии и хронических заболеваний», - пояснила «РГ» Екатерина Серебренникова.
Доктор отмечает, что в некоторых публикациях есть сведения, что у людей, которые пострадали от этого продукта, была аллергия или цирроз печени.
«Цирроз печени - само по себе довольно серьезное заболевание, при котором есть риск летального исхода без должного лечения, тем более, при такой провокации, как острая пища», - отмечает Серебренникова.
При острой аллергической реакции на вещества, содержащиеся в перце, также может понадобиться срочная медицинская помощь.
«В целом люди, которые не живут в странах, где потребление острой пищи считается нормой, не должны увлекаться или даже экспериментировать с потреблением такой экстремально острой пищи, - предупреждает доктор. - Доступность экзотических продуктов сейчас повысилась, их можно заказать или приобрести на маркетплейсах без проблем и в любых количествах. Но нужно руководствоваться разумными ограничениями, не следовать моде или любопытству и обязательно учитывать свое состояние здоровья. Возможны различные реакции организма, например, в виде болей или обострения болезней желудочно-кишечного тракта, язвенной болезни, возможны даже кровотечения».