Невролог назвал главный признак микроинсульта, который часто игнорируют
Люди, которые сталкиваются с микроинсультами, подвергаются более высокому риску серьезного инсульта в течение следующего года, считает невролог Ахмед Итрат. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Parade. Микроинсульт сам по себе не несет угрозы жизни и не приводит к инвалидности, однако в результате нехватки кислорода наблюдаются микроповреждения мозга и нарушения в работе органа.
По словам специалиста, главный признак микроинсульта, который часто игнорируют, — внезапное головокружение или сложности с передвижением.
«Эти симптомы обычно связаны с субъективным ощущением, будто вращаетесь вы сами или все, что вас окружает. Это также может сопровождаться тошнотой, рвотой и затрудненной ходьбой», — объяснил доктор Итрат.
Основным фактором риска развития инсульта является высокое кровяное давление. Если вам оно свойственно — относиться к головокружениям стоит серьезнее!
Несмотря на то что часто симптомы быстро проходят, это не значит, что микроинсульт можно игнорировать.
«Поскольку нет никакой гарантии, что симптомы полностью исчезнут, лучше всего немедленно обратиться за медицинской помощью, вызвав скорую помощь, чтобы вас доставили в ближайшее отделение неотложной помощи», — подчеркнул врач.