Невролог назвал главный признак микроинсульта, который часто игнорируют

Люди, которые сталкиваются с микроинсультами, подвергаются более высокому риску серьезного инсульта в течение следующего года, считает невролог Ахмед Итрат. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Parade. Микроинсульт сам по себе не несет угрозы жизни и не приводит к инвалидности, однако в результате нехватки кислорода наблюдаются микроповреждения мозга и нарушения в работе органа.

© Freepik

По словам специалиста, главный признак микроинсульта, который часто игнорируют, — внезапное головокружение или сложности с передвижением.

«Эти симптомы обычно связаны с субъективным ощущением, будто вращаетесь вы сами или все, что вас окружает. Это также может сопровождаться тошнотой, рвотой и затрудненной ходьбой», — объяснил доктор Итрат.

Основным фактором риска развития инсульта является высокое кровяное давление. Если вам оно свойственно — относиться к головокружениям стоит серьезнее!

Несмотря на то что часто симптомы быстро проходят, это не значит, что микроинсульт можно игнорировать.