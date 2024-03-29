Гинеколог рассказала, как избежать рецидива рака шейки матки

Врач-гинеколог, заведующая отделением эстетической гинекологии и реабилитации ФГБУ НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова, доктор медицинских наук, профессор Инна Аполихина рассказала о том, какая реабилитация необходима пациенткам с раком шейки матки.

Она отметила в разговоре с Aif.ru, что ежегодно в мире регистрируется более 600 тысяч новых случаев этого заболевания, и, несмотря на то, что смертность от него все еще высока, многие женщины благополучно переживают пятилетний рубеж, что в онкологии приравнивается к выздоровлению.

Эксперт подчеркнула, что жизнь до и после диагноза существенно отличается. Женщинам, которые прошли успешное лечение, все равно необходимо пожизненно наблюдаться у онкологов, чтобы не пропустить возможный рецидив заболевания.

Врач отметила, что физические нагрузки после лечения рака не противопоказаны, но их вид и интенсивность должны обсуждаться индивидуально. В целом, физическая активность полезна для здоровья и может помочь предотвратить рецидив заболевания.

Также профессор Аполихина заявила, что рожать женщинам с раком шейки матки неопасно, и многие из них успешно выполняют свою репродуктивную функцию. Если рак обнаружен на ранней стадии, то есть возможность сохранить орган.

Для профилактики рецидива заболевания врач рекомендовала придерживаться здорового образа жизни и обратиться к психологу или психотерапевту для получения профессиональной помощи в управлении эмоциональными нарушениями, которые часто возникают после лечения рака.

Ранее сообщалось, что уплотнение во рту может говорить о раке слюнной железы, а британские ученые считают, что риск рецидива рака кишечника сокращает употребление кофе.