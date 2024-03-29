В России начнется сезон «пыльцевых бурь»

Глобальное потепление заставляет растения вырабатывать больше пыльцы и в этом году аллергиков в России ожидают «пыльцевые бури». Что делать, чтобы с наименьшими потерями пережить сезон аллергии, и как отличить «сенную лихорадку» от простуды, разбиралась «Комсомольская правда».

Замдиректора Института иммунологии ФМБА России, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, профессор, д.м.н. Наталья Ильина предупредила, что это лето для аллергиков в России будет достаточно тяжелым и во многом это связано с глобальным потеплением.

«Климатические изменения сказываются на вегетационном периоде растений. Из-за потепления деревья и травы вырабатывают больше пыльцы», – отметила она.

Специалисты ожидают в этом году так называемые «пыльцевые бури», когда «количество пыльцевых зерен в кубическом метре воздуха зашкаливает» и ведет к серьезному обострению аллергии. При этом в средней полосе и на юге России сезон цветения деревьев уже начался, но высокая концентрация пыльцы в воздухе ожидается с середины – второй половины апреля.

Как отличить аллергию от простуды?

Весенний поллиноз, также известный как «сенная лихорадка», легко спутать с ОРВИ. И очень часто пациенты считают, что они просто простудились на даче во время майских праздников.

Однако, когда ситуация повторяется регулярно, то стоит провести простой тест – принять таблетку антигистаминного препарата и, если сразу же наступит облегчение, то это не ОРВИ, отметила Ильина.

«Я ни в коем случае не призываю к самолечению, но один раз как тест – это допустимо», – отметила врач.

Сроки «поллинозного марафона»

В разных регионах России разные сроки так называемого «поллинозного марафона», то есть времени наибольшей концентрации пыльцы и резкого ухудшения самочувствия людей с аллергией.

Так, аллергикам в центральной полосе и на северо-западе нужно учесть, что береза цветет в апреле – мае, ольха – с конца марта по апрель, а орешник с конца марта до мая. На юге сложнее всего будет летом, так как с июня по сентябрь цветет амброзия, чья пыльца вызывает самый тяжелый поллиноз. Также в июне цветут одуванчик и тимофеевка, в июне-июле злаковые, а полынь все лето.

«Если у человека аллергия только на пыльцу деревьев, то для него сезон страданий заканчивается примерно во второй половине мая. Люди с аллергическими реакциями на множество растений, включая травы, мучаются с середины весны до начала сентября», – констатировала Наталья Ильина.

В свою очередь академик РАН, главный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова предупредила, что из-за потепления амброзия добралась уже и до центральной России и аллергия на нее регистрируется в Москве и Московской области.

Методы помощи аллергикам

Эксперты отметили, что раз и навсегда вылечить аллергию невозможно и те, кто обещает это, шарлатаны. Но вполне можно облегчить состояние аллергиков, используя современные методы лечения.

«Можно натренировать иммунитет, чтобы он стал менее восприимчивым к тем или иным аллергенам. Для снижения чрезмерной чувствительности иммунной системы мы применяем АСИТ, аллерген-специфическую иммунотерапию», – пояснила Наталья Ильина.

Для уменьшения симптомов регулярно вводят препарат, содержащий малую дозу аллергена, заставляя привыкать к нему, и в итоге организм меньше реагирует в сезон цветения деревьев и трав. Также применяются антигистаминные препараты, пить которые нужно начинать заранее.

«Аллергикам в любом случае надо беречься и минимизировать контакт с неблагоприятными для них веществами. Потому что даже после успешной терапии АСИТ возможно возвращение приступов», – заметила профессор Ильина.

Ранее в Минздраве России предупредили, что у препаратов против аллергии с действующим веществом дезлоратадин выявили новые побочные эффекты – депрессивное расстройство и синдром «сухого глаза». В инструкции к этим лекарствам будет добавлена соответствующая информация.