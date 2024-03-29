В новосибирской школе у троих учеников выявили гепатит А

Один из классов школы №190 Советского района Новосибирская закрыли на карантин из-за вспышки гепатита А. Он продлится 35 дней.

Заболевание выявили у троих одноклассников. 25 марта директором школы в департамент образования была направлена служебная записка, в которой сообщалось о случаях заболевания. А уже на следующий день в общеобразовательное учреждение нагрянули специалисты Роспотребнадзора.

По факту случившегося проводится эпидемиологическое расследование. Параллельно проводится дезинфекция и иммунизация. Ведется наблюдение за контактными лицами заболевших, пишет atas.info.

Отмечается, что гепатит А не переходит в хроническую форму. Им в основном болеют дети. Заразиться можно через грязные руки, грязную воду и продукты питания, которые трогал больной гепатитом.

Ранее сообщалось, что Россия попала в список стран, где успешно борются с вирусными гепатитами.