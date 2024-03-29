Уролог призвал мужчин не забывать о подштанниках весной

Уролог Асаханов призвал мужчин не забывать о подштанниках весной
Наступление календарной весны для большинства регионов России не связано с заметным потеплением, и потому важно продолжать носить теплые вещи, одна из них – кальсоны, или подштанники. Уролог Видновской КБ Минздрава Московской области Загид Асаханов призвал мужчин утеплять нижнюю часть тела подштанниками или термобельем, чтобы не застудить простату, передает «Общественная Служба Новостей».
Если этого не делать, то проблему и заметить сразу не получится, ведь специфических симптомов у застуженной простаты нет. Однако частые позывы к мочеиспусканию, боли при походах в туалет и боли в пояснице или в паху, озноб и ломота в теле должны привести мужчину к врачу: все эти симптомы могут говорить о простатите, цистите, пиелонефрите и других заболеваниях.
Если мужчина передвигается на личном транспорте, то в особом утеплении он не нуждается. Всем остальным стоит задуматься о дополнительном слое одежды, особенно если за окном ниже -25 градусов.
Как сохранить здоровье простаты, рассказывал уролог Александр Панферов.