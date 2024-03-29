Уролог призвал мужчин не забывать о подштанниках весной

Наступление календарной весны для большинства регионов России не связано с заметным потеплением, и потому важно продолжать носить теплые вещи, одна из них – кальсоны, или подштанники. Уролог Видновской КБ Минздрава Московской области Загид Асаханов призвал мужчин утеплять нижнюю часть тела подштанниками или термобельем, чтобы не застудить простату, передает «Общественная Служба Новостей».

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Если этого не делать, то проблему и заметить сразу не получится, ведь специфических симптомов у застуженной простаты нет. Однако частые позывы к мочеиспусканию, боли при походах в туалет и боли в пояснице или в паху, озноб и ломота в теле должны привести мужчину к врачу: все эти симптомы могут говорить о простатите, цистите, пиелонефрите и других заболеваниях.

Если мужчина передвигается на личном транспорте, то в особом утеплении он не нуждается. Всем остальным стоит задуматься о дополнительном слое одежды, особенно если за окном ниже -25 градусов.

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