Названы самые популярные заболевания у школьников

В своем обращении глава Минздрава Карелии обозначил, что по результатам диспансеризации и профилактических осмотров в 2023 году были выявлены основные патологии среди несовершеннолетних.

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На первом месте по числу выявленных заболеваний оказались заболевания глаз и его придаточного аппарата, составившие 18% от общего числа. Следом за ними идут заболевания костно-мышечной системы (14%), заболевания органов пищеварения, а также болезни ротовой полости, в частности, кариес (13%)

Охлопков также отметил, что наиболее высокая доля заболеваний глаз отмечена среди детей, живущих в Петрозаводске. Это, вероятно, связано с тем, что ученики лицеев и гимназий испытывают большие зрительные нагрузки.

Он подчеркнул, что более легкий учебный график обычных школ может оказывать положительное влияние на зрение. По словам министра, уже с начала обучения в школе дети могут столкнуться с различными проблемами со здоровьем, такими как нарушения зрения и осанки, деформации позвоночника, а также проблемы с физическим развитием и пищеварением. Эти патологии частично связаны с интенсивной учебной нагрузкой, психоэмоциональным стрессом, недостатком физической активности и несбалансированным питанием.

Ранее невролог Неврюзина перечислила причины головой боли у детей.