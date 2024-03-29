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Темп прироста первичной заболеваемости ожирением сократился в России

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России отмечено снижение темпа прироста первичной заболеваемости ожирением – с 15,8% в 2019 году до 5,8% в 2023 году. Такие данные Попова привела в ходе выступления на коллегии Роспотребнадзора.

Темп прироста первичной заболеваемости ожирением сократился в России
© freepik.com
«Уже сегодня мы видим положительную динамику, которая выражается в снижении темпов ежегодного прироста населения. По всем изучаемым категориям населения», - уточнила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова добавила, что ведомство продолжает проведение информационно-просветительской работы, нацеленной на формирование навыков здорового образа жизни и правильного питания у населения России.

Болезни и лекарства
Анна Попова
Роспотребнадзор