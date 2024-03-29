Эксперт рассказала о симптомах диабета

По словам врача Наталии Тананакиной из клиники академика Ройтберга, показатели уровня глюкозы в крови, превышающие 13 ммоль/л, представляют опасность и требуют немедленного вмешательства.

Она также подчеркнула, что ранние стадии сахарного диабета часто проходят без явных симптомов, что делает его диагностику затруднительной. Однако возможные признаки включают частое мочеиспускание, жажду, усталость и изменение зрения.

Для предотвращения развития диабета типа 2 рекомендуется вести здоровый образ жизни, включая правильное питание, регулярные физические упражнения, контроль массы тела и прохождение регулярных медицинских обследований.

Факторы риска включают генетическую предрасположенность, ожирение, недостаточную физическую активность и возрастные изменения в гормональном фоне организма.

Ранее кардиолог предупредил, что диабет повышает риск инфаркта.