Назван опасный уровень глюкозы в крови

Опасными считаются показатели глюкозы в крови более 13 ммоль/л, сообщила РИАМО эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина. По ее словам, такой уровень глюкозы требует срочного лечения.

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Показатели глюкозы в крови выше 13 ммоль/л считаются опасными и требующими срочного лечения. Недостаточный контроль уровня глюкозы у пациентов с предиабетом может привести к развитию диабета 2 типа, — заявила Тананакина.

Врач напомнила, что сахарный диабет на раннем этапе протекает бессимптомно, распознать его затруднительно. Симптомы могут включать жажду, снижение зрения, частое мочеиспускание и усталость. Развитие диабета 2 типа может привести к ретинопатии, нейропатии, диабетической нефропатии и другим осложнениям. Тананакина советует для профилактики диабета раз в три года проводить обследование глюкозу в крови.

Ранее нутрициолог Катерина Кузина предупредила, что некоторые сочетания продуктов и напитков, такие как бургер с пивом или йогурт с дыней, идут организму не на пользу. По ее словам, такие комбинации вызывают расстройства пищеварения и могут способствовать ухудшению самочувствия. Как пояснила специалист, сочетание фастфуда с алкоголем наносит очень сильный удар по печени, а излишки соли, сахара, трансжиров и усилителей вкуса забивают желудок и сосуды.