Как спастись от деменции в пожилом возрасте

Развитие деменции можно предотвратить, если заучивать стихи, читать, а также решать кроссворды и головоломки, рассказала NEWS.ru врач паллиативной помощи Анна Шестакова. Она отметила: подобные «тренировки» способствуют формированию новых нейронных связей в головном мозге и предотвращают прерывание нервного импульса.

Отказ от курения и злоупотребления алкоголем, физическая активность, контроль веса и артериального давления доказательно снижают риск развития деменции. Профилактикой слабоумия является тренировка мозга: чтение книг, изучение иностранных языков, заучивание наизусть стихов, решение кроссвордов и головоломок. Это помогает формированию новых нейронных связей и предотвращает прерывание нервного импульса в мозге, — добавила Шестакова.

Ранее диетолог Наталья Денисова рассказала, что идеальным продуктом для гипертоников является картофель. По ее словам, он содержит большое количество калия, который помогает снизить давление. Это уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чтобы сократить употребление соли, необходимо внимательно читать этикетки на продуктах, а также отказаться от присаливания воды во время варки овощей, макарон и круп, посоветовала терапевт-кардиолог Этери Колесник. Как пояснила специалист, взрослый человек в среднем за день съедает 11 граммов соли, при этом норма не должна превышать пяти граммов.