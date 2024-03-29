Перечислены простые способы профилактики деменции

Регулярная чистка зубов может предотвратить развитие деменции вследствие накопления в полости рта особых воспалительных бактерий. Энергичные аэробные нагрузки, такие как бег, также снижают риск ухудшения когнитивных способностей. Об этом сообщает Daily Mail со ссылками на исследования британских и американских ученых.

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По мнению ученых из национального института США по проблемам старения, у людей с заболеваниями десен и плохим состоянием полости рта вероятность развития болезни Альцгеймера выше. К аналогичным выводам пришли исследователи из Нью-Йоркского университета. Они выявили связь между ростом числа определенных бактерий во рту и последующим воспалением мозга, связанным с накоплением в нем токсичных белков.

Вероятнее всего, бактерии самостоятельно способствуют развитию заболевания или являются скрытым, косвенным фактором его появления.

Защитить от деменции может не только регулярная чистка зубов, но и аэробные нагрузки — бег, быстрая ходьба, езда на велосипеде и даже энергичная уборка дома. Согласно результатам исследования ученых из Кардиффского университета, регулярные физические упражнения могут снизить риск развития опасных когнитивных нарушений в целом примерно на 28%, а болезни Альцгеймера — на 45%.