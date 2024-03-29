Названы риски, связанные с вирусом гепатита С

Вирус гепатита С способен угнетать не только работу печени, но и поражать почки, суставы, кожу, щитовидную железу. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врач Александр Мясников. Он отметил, что такие пациенты нуждаются в регулярной диагностике функций щитовидной железы.

«Наличие криоглобулинов в крови может указывать на криоглобулинемию – состояние, которое может быть связано с различными заболеваниями, включая инфекционные, аутоиммунные и другие. Криоглобулины, оседая на стенках сосудов, вызывают их воспаление (васкулит) и снижение артериального кровотока – это ведет к поражению почек, суставов, кожи, опять же печени», – рассказал Мясников.

Врач отметил также связь гепатитов В/С с лимфомой и рисками развития сахарного диабета. Научные исследования показали, что у 70 % пациентов есть склонность к развитию подобных заболеваний.

«Антитела, которые путают сигнал «свой-чужой» и перенацеливаются на ткани собственного организма, называются бессимптомными аутоантителами. Они встречаются у пациентов с хронической инфекцией гепатита С. Антинуклеарные антитела, антитела ревматоидного фактора, антикардиолипиновые антитела, антитела к гладким мышцам и антитела к щитовидной железе обнаруживаются у 40–65 % пациентов, подверженных гепатиту С», – рассказал врач.

Среди прочих проявлений можно отметить светочувствительность, хронические эритемы, пузырчатку и волдыри на коже, а также офтальмологические проблемы, связанные с сухостью глаз, роговицы, склеритом и кровоизлияниями в сетчатке глаз. Мясников предупредил о склонности к развитию заболеваний почек – гломерулонефриту. Таким пациентам показан ежегодный скрининг. Кроме того, по словам доктора, побочным эффектом вируса гепатита С является снижение минеральной плотности костей, до 20 % пациентов склонны к более частым переломам и возникновению артрита.