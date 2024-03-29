Эндокринолог рассказала, чем заменить ультракороткий инсулин «Фиасп»

В аптеках стало невозможно купить препарат «Фиасп» - такие сообщения опубликовали некоторые СМИ. Речь идет о так называемом «ультракоротком» инсулине, после укола которым почти не нужно выжидать время, чтобы можно было принимать пищу. Перебои с поставками «Фиаспа», который производит датский фармгигант Novo Nordisk, начались еще в прошлом году. Какова ситуация с препаратом и чем можно заменить «Фиасп» в случае необходимости, разбиралась «Российская газета».

«Действительно, с наличием и доступностью препарата «Фиасп» в настоящий момент существуют сложности, они начались еще во второй половине прошлого года, - рассказала «РГ» директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. - Однако производитель не заявлял о прекращении его поставок в Россию. Действующим веществом этого препарата является инсулин аспарт, однако наличие в составе никотинамида отличает этот препарат от других инсулинов с таким же действующим веществом. Эту группу препаратов относят к сверхбыстродействующим инсулинам, которые помогают сократить паузу перед едой и достигать целевых показателей глюкозы крови».

В Novo Nordisk «Российской газете» подтвердили: поставки инсулинов для российских пациентов продолжаются, производство большинства из них локализовано в России на предприятии в Калужской области. В компании отметили, что наблюдаются задержки в поставках некоторых препаратов, в том числе и из-за повышенного спроса.

«Мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить наличие наших лекарств у дистрибьюторов и в аптечных сетях, отдавая приоритет льготному отпуску», - сообщили в представительстве компании.

Впрочем, в России с прошлого года производится полный аналог «Фиасп».

«Да, мы применяем полный аналог «Фиасп», препарат повторяет не только МНН (действующее вещество) аспарт, но и комбинацию действующего и вспомогательного веществ (никотинамид). Это инсулин «Ринфаст Ник», - пояснила Наталья Мокрышева. - Такой сверхбыстродействующий инсулин крайне востребован в терапии сахарного диабета, в том числе мы активно применяем его у детей».

«Фиасп» и «Ринфаст Ник» входят в перечень жизненно-необходимых лекарственных средств и доступны пациентам с сахарным диабетом по льготе, подчеркивает Мокрышева.

Биоаналог ультракороткого инсулина был выведен на рынок в конце прошлого года - петербургская биотехнологическая компания «Герофарм» зарегистрировала «РинФаст Ник» в октябре. Российские производители подтвердили, что их препарат является биоаналогом датского «Фиасп». «Российская газета» связалась с представителями «Герофарма», чтобы понять, в каком состоянии находится производство российского биоаналога на сегодняшний день.

«Препарат «Ринфаст Ник» производится в России по принципу полного цикла. Производственные мощности позволяют нам полностью удовлетворить потребность пациентов в этом лекарстве», - сообщили «РГ» в компании «Герофарм».

При этом выпуск лекарства происходит с учетом существующей потребности, и его объемы планируются заранее, в соответствии с государственным контрактом.

«С начала 2024 года уже произведено 300 тысяч упаковок и отгружено 50 тысяч согласно графику поставок по государственному контракту. До конца года планируется произвести около миллиона упаковок «Ринфаст Ник» - это больше по сравнению с потребностями по результатам прошлого года», - отметили представители фармкомпании.

В «Герофарме» заверяют, что запасы препарата есть в наличии, и в случае необходимости можно закупить необходимое количество для того, чтобы закрыть возникший недостаток.

В Росздравнадзоре, в свою очередь, сообщили, что обеспеченность по препарату «инсулин аспарт» в целом по стране составляет 8,6 месяца, в медицинских организациях - 10,5 месяца, в аптеках - 2,5 месяца.