Врач предупредил о пробуждении герпеса весной

Весна — прекрасное время года: холода и непогода отступают, на улице становится тепло и солнечно, просыпается природа. Правда, вместе с ней «проснуться» могут и некоторые заболевания, о которых многие благополучно успели забыть. О том, какие болезни могут обостриться весной, радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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Какие болезни проявляются весной

Герпес

По словам эксперта, весной солнце начинает светить ярче и ультрафиолет активнее воздействует на кожу. Из-за этого может легко активизироваться вирус герпеса. Он даст высыпания на лице. В особой группе риска те, кто любит позагорать.

Аллергия

Весной также обостряется аллергия. Это связано с тем, что начинается цветение деревьев, из-под снега начинает проглядывать прошлогодняя листва и трава. Также на земле содержатся споры плесневых грибов. Весь этот коктейль из аллергенов витает в воздухе и может переноситься на очень большие расстояния.

Проблемы из-за резкого похудения

Болибок отметил, что нередко проблемы со здоровьем вызывают неудачные попытки похудеть к лету. Он пояснил, что у всех представление о правилах похудения разное, и поэтому иногда после таких экспериментов приходится восстанавливать весь иммунитет. Здесь можно прочитать, чем может закончиться голодание с целью снизить вес.

Меры профилактики

Эксперт посоветовал пить витамины весной для поддержки иммунитета. А ещё нужно есть достаточное количество белковой пищи, так как белковое голодание подрывает иммунную систему.

Ранее для укрепления здоровья врач-эндокринолог Наталия Тананакина посоветовала добавить в весенний рацион зелёные листья. Чем они полезны, читайте тут.