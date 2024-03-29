Как высокое кровяное давление вредит почкам

При высоком кровяном давлении сердцу приходится работать сильнее для перекачивания крови. В этом случае у человека бывают такие показатели давления, как 130/80 или выше. Кроме того, гипертония может привести к развитию ряда болезней.

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По словам доктора Ивана Портера II, нефролога клиники Майо, высокое артериальное давление может способствовать возникновению болезней сердца, инсульта и других проблем со здоровьем. В том числе хронической болезни почек.

Врач предупредил, что гипертония может вызвать ослабление кровеносных сосудов почек и повреждение почек. К тому же по мере развития хронической болезни почек у многих возникает гипертония и наоборот.

Одна из самых важных вещей, которые можно сделать при хроническом заболевании почек, — это контролировать артериальное давление.

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