Назван неожиданный симптом анемии

Весной некоторые люди чувствуют усталость, а также жалуются на раздражительность, бессонницу и рассеянность. Подобное поведение может говорить о проявившейся анемии — уменьшении гемоглобина и снижении количества эритроцитов в крови. Из-за такого дефицита ткани не получают необходимого количества кислорода. Об этом сообщила врач-терапевт Анна Ратникова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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По словам специалиста, все названные симптомы могут быть характерны для различных заболеваний.

— Безусловно, одной из причин анемии является дефицит железа. Он проявляется в виде слабости, утомляемости, снижения физической активности, — отметила терапевт.

Еще одним признаком анемии служит пикацизм — состояние, когда человеку хочется съесть то, что нельзя. Речь идет не о фастфуде, чипсах и прочей нездоровой пище, а о том, что в принципе не употребляется людьми, например, лед.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова рассказала, дефициты каких микроэлементов могут возникать в организме при исключении из рациона животного белка.

Эксперт уточнила, что каждая пятая женщина на Земле сталкивается с анемией — в основном до 49 лет. При этом иногда такой недуг скрывает за собой злокачественные новообразования, поэтому перечисленные изменения в организме игнорировать нельзя.