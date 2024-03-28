Психиатр объяснил рост продаж антидепрессантов в России разочарованием в психологах

Общество поделилось на несколько групп. Стало больше людей, осознающих важность фармакотерапии. Некоторые сограждане относятся к консультативным услугам с подозрением. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Владимир Менделевич.

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«Дело в том, что увеличилась же не только продажа антидепрессантов, но и вообще всех успокаивающих. Значит, люди испытывают в них потребность. И эта потребность, которая в некотором смысле уже проверенная. То есть это не просто народные средства, которые попробовали, и они не сработали. Я думаю, что в обществе накапливается количество людей, которые понимают, что в определённых жизненных ситуациях необходимо и эффективно принимать психофармакологические препараты, в том числе антидепрессанты. Возможно, люди разочаровались в психологических методах оказания помощи. Хотя там тоже люди, в общем, обращаются. Стали спокойнее обращаться, не стыдиться обращаться к психологам, но общество поделилось на несколько групп. Есть люди, которые считают, что антидепрессанты — это химия, и на них подсаживают. А есть люди, которые считают, что психолог — это человек, который занимается какой-то игрой, глупостями, капается в детстве и реально не помогает. Мы видим, что происходят какие-то изменения в отношении к собственному психическому здоровью, и в отношении к специалистам».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на отчёт аналитической компании DSM Group сообщила, что продажи антидепрессантов в России достигли рекордных за пять лет объёмов. С января по март было куплено 3,6 млн препаратов на общую сумму почти 3 миллиарда рублей. Этот показатель стал самым высоким за последние пять лет.

Как уточняется, прирост продаж к аналогичному периоду в начале 2023 года в денежном значении составил 45%, в натуральном — 33%: год назад было потрачено 2 млрд рублей на покупку 2,7 млн пачек антидепрессантов. Эксперты прогнозируют дальнейший рост уровня.