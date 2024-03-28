Прием аспирина может вызвать кашель и свистящее дыхание при астме

Прием аспирина может стать причиной проблем с дыханием у людей с астмой и синуситом. Об этом рассказала доктор Анджела Дональдсон, отоларинголог из клиники Майо (одного из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира). Экспертное мнение врача опубликовано на сайте Mayo Clinic.

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Дональдсон отметила, что бронхиальная астма — это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое в момент обострений проявляется приступами одышки, свистящего дыхания, кашля. В тяжелых случаях нарушение дыхательной функции может представлять угрозу для жизни.

По словам врача, прием аспирина может усугубить симптомы астмы — вызвать кашель и свистящие хрипы. Также этот препарат способен стать причиной обострения синусита — воспаления слизистой оболочки одной или нескольких околоносовых пазух. Дело в том, что аспирин может спровоцировать образование полипов в носу, тем самым затрудняя носовое дыхание.

Врач также предупредила, что людям с астмой и синуситом стоит с осторожностью принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как Ибупрофен и Напроксен. Аспирин и НПВП могут входить в состав широкого спектра лекарств от простуды и других медикаментов. По этой причине людям с заболеваниями дыхательных путей нужно внимательно изучать этикетки при покупке препаратов.