Что делать, если не удается справиться с тревогой после теракта

После теракта в "Крокус Сити Холле" прошла почти неделя, но многие люди до сих пор не могут прийти в себя: ощущают постоянную тревогу, жалуются на бессонницу и ухудшение самочувствия. Врачи говорят, что в ближайшее время сохранится повышенная необходимость в помощи не только психологов и психотерапевтов, но и врачей других специальностей, так как на фоне стресса обостряются многие хронические заболевания.

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"На фоне роста тревожности и стресса люди стали чаще обращаться к врачам базовых и узких специальностей. Мы ввели на ближайшие две недели для пострадавших после теракта и их родственников бесплатные консультации на выбор - с терапевтом, хирургом, неврологом, гастроэнтерологом, кардиологом", - рассказал "Российской газете" генеральный директор сети клиник "Ниармедик" Виктор Дубровин.

По его словам, более высокая потребность во врачебной помощи будет продолжаться еще какое-то время - так обычно происходит после трагедий.

"Стресс так или иначе сказывается на общем состоянии здоровья, растет число обращений к психологам, жалобы на обострение хронических заболеваний, например гипертонии", - отметил эксперт.

Обратиться за помощью к психологу в такое время - это не проявление слабости, а естественный шаг здравомыслящего человека, говорят эксперты.

"Рост обращений за психологической помощью закономерно наблюдается в периоды изменений в окружающей действительности и существенно - после происшествий. В периоды стабильности, когда будто бы нет явных изменений, психика функционирует относительно спокойно, адаптируется к рутинному течению жизни. Как только происходит непрогнозируемое событие - срабатывает "датчик тревоги" о том, что возможна опасность и необходимо как-то реагировать, учитывать изменения", - говорит клинический психолог медтехкомпании "Доктор рядом" Олеся Толстухина.

Интенсивность такого "датчика тревоги" индивидуальна и зависит от жизненного опыта конкретного человека. Кстати, не надо стесняться сильных проявления страха - это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства, случившиеся извне, говорит Толстухина.

Обеспокоиться нужно в другом случае: бывает так, что страх, возникнув однажды, может надолго поселиться в душе человека, и он начинает мешать жить. Страх вынуждает человека отказываться от каких-то действий, поступков, отношений, меняет поведение и отношение к окружающим людям. Например, проявляются чрезмерное недоверие и подозрительность к другим людям.

"Чем дольше человек живет со своим страхом, тем сложнее ему с ним бороться. Поэтому чем быстрее человек справится, тем меньше вероятность того, что эмоция, возникшая в ответ на ненормальные обстоятельства, превратится в проблему, которая будет беспокоить долгие годы", - подчеркивает Олеся Толстухина.

Если человек понимает, что испытывает сильный страх, апатию (под ней специалисты понимают снижение общей эмоциональной, поведенческой и интеллектуальной активности человека) или, наоборот, агрессию, или если всеобъемлющая тревога мешают продолжать жить в привычном режиме (ходить на работу и полноценно трудиться, встречаться с близкими, решать бытовые вопросы), то здесь лучше обратиться к психологу и/или психотерапевту. Такое состояние дезадаптации поддается терапии, и специалист найдет способ помочь, подчеркивает Толстухина.

Врачи назвали топ-3 самых частых причин, по которым сейчас обращаются за психологической поддержкой (данные опроса пациентов "Ниармедик"): я не могу справиться с эмоциями,я не могу ничего делать,я теряю эффективность на работе.

Интересно, что за помощью чаще обращаются женщины (им легче признать свою уязвимость, они больше доверяют медицине). Но сильнее страдают мужчины, поскольку они в силу воспитания и гендерных особенностей преимущественно подавляют эмоции. В основном обращаются к психологам молодые люди до 40 лет, старшее поколение привыкло справляться тихо и в одиночку.

Чем себе помочь?

Самая простая рекомендация - не уходить от проблемы, не ждать, что она рассосется сама собой. По словам Толстухиной, нужно "проговаривать" свой страх, в этом случае он становится не таким сильным.