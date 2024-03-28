Врач рассказал о способе остановить искривление позвоночника

Хирург-вертебролог, кандидат медицинских наук Денис Наумов рассказал о способе остановить искривление позвоночника. Его цитирует «Газета.Ru».

© Lenta.ru

Врач объяснил, что на начальных стадиях деформация может быть незаметна. Такое состояние, по его словам, не несет угрозы для здоровья и не ухудшает качество жизни человека.

Наумов добавил, что важно делать упражнения на укрепление мышц спины, передней брюшной стенки и комплексно работать с телом, чтобы искривление не прогрессировало и было контролируемо.

«Для мягкого укрепления мышц спины обычно рекомендуют лечебную физическую культуру (ЛФК) — упражнения показывает физиотерапевт и закрепляет их с пациентом. Подойдут также йога, плавание и пилатес», — посоветовал он.

Специалист рассказал, что при тяжелой степени искривления может потребоваться хирургическое вмешательство.