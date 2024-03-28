При каком давлении пора пить таблетки? Цифры от врача

Цифры нормального давления — 120 на 80 мм рт. ст. — знают все. А что делать, если тонометр показывает больше? В некоторых случаях можно обойтись без лекарств. Но есть показатели, когда препараты нужны и даже не один. При каком давлении надо пить таблетки, рассказал кардиолог Герман Гандельман.

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Какое давление считается повышенным

Давление 131 на 81 мм рт. ст. считается «серой зоной». Его расценивают как гипертонию, но можно попробовать справиться с ней без лекарств.

Если человек находится в группе риска по развитию осложнений гипертонии, даже с давлением в переделах 131 на 81 мм рт. ст. принимать препараты нужно обязательно.

Вот кто в группе риска: - люди в возрасте 65 лет и старше; - люди с некоторыми заболеваниями — сахарный диабет, болезни сердца, сердечная недостаточность, болезни почек; - перенёсшие инфаркт или инсульт.

При давлении 140 на 90 мм рт. ст. обойтись без таблеток не получится. А с давлением выше 150 на 90 мм рт. ст., нужно пить уже два препарата, сказал врач «Аргументам и фактам».

Главные ошибки в борьбе с давлением

В России гипертоники совершают две главные ошибки: занимаются самолечением и не принимают лекарства, рассказывал кардиолог Филипп Копылов.

Он перечислил народные способы, которые точно не помогут снизить давление:

холодные процедуры, употребление мятного чая, горячие ванночки для ног, уксусные компрессы.

Проверенные методы лечения артериальной гипертензии — приём подобранной терапии и контроль за давлением. Подбирать терапию и вносить в неё изменения должен ваш лечащий врач. А заниматься самолечением недопустимо.