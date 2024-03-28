Иммунолог предупредил о влиянии весны на «пробуждение» вируса герпеса

Патоген активируется из-за ультрафиолетовых лучей. Кроме того, в период цветения обостряются аллергические реакции.

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Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал Владимир Болибок. Он также предостерёг желающих сбросить лишний вес людей от нестандартных методов похудения — это может негативно отразиться на иммунной системе.

«Основная проблема весной в нашем северном полушарии — в солнечных лучах появляется ультрафиолет, он начинает добивать до земли. Некоторые люди даже любят позагорать. На фоне ультрафиолета у нас активируется вирус герпеса. Часто весна приводит к тому, что появляются высыпания герпеса на губах. Вторая проблема — это аллергия. Цветение деревьев начинается. Как только снег обнажился, появляются споры плесневых грибов, прошлогодняя листва, трава, которая обнажилась в проталинах. Потом появляется уже пыльца деревьев, её может достаточно высоко ветер поднимать в воздух — до двух километров — и переносить на очень большие расстояния. Народ начинает худеть к лету, и у всех очень разное представление о том, как это происходит. Иногда люди используют настолько нефизиологичные методы похудения, что тем самым могут подорвать себе достаточно серьёзно здоровье, потом приходится ремонтировать их иммунную систему и здоровье в целом».

Болибок добавил, что для профилактики весенних заболеваний необходимо пить витамины и следить за употреблением белка.