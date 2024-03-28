Перечислены главные причины образования тромбов

Ухудшить показатели вязкости крови могут многие факторы, в том числе обезвоживание и авитаминоз, заявил кандидат медицинских наук, кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов. Главные причины сгущения крови и как следствие образование тромбов он перечислил россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Соколов обратил внимание на то, что показатели вязкости крови — одни из важнейших в организме. О густоте крови, объяснил врач, можно судить по соотношению количества форменных элементов — лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов, а также плазмы крови.

Главными причинами, по которым кровь становится густой, кардиолог назвал прежде всего увеличение количества тромбоцитов, повышенную свертываемость крови и эритроцитов и повышение уровня гемоглобина. В качестве других факторов он выделил обезвоживание, кровопотери, плохое усвоение воды в толстом кишечнике и нехватку витаминов и минералов, участвующих в синтезе гормонов и ферментов.

В большинстве случаев один из показателей нарушает уровень вязкости крови, однако данные причины могут выступать и в комплексе. Симптомы же повышенной вязкости крови зависят от заболевания, вызвавшего это состояние. Иногда они носят временный характер и устраняются после того, как пациент избавляется от первопричины, например, обезвоживания.

К клиническим проявлениям повышенной вязкости крови Соколов отнес:

сухость во рту

быструю утомляемость

постоянную сонливость слабость

рассеянность

головные боли и тяжесть в ногах

Однако во многих случаях повышение вязкости крови не имеет симптомов, предупредил кардиолог. При этом, по его словам, изменение свойств крови грозит комплексными проблемами со здоровьем.