Названы нетипичные причины урчания в животе

Чаще всего урчание в животе является следствием голода, однако иногда оно возникает из-за аллергии, непереносимости определенных продуктов, болезней и даже стресса, рассказал гастроэнтеролог Андрей Констанденков в беседе с изданием «Доктор Питер». Так, причиной соответствующих звуков могут быть хронические заболевания ЖКТ печени, например панкреатит или холецистит. Этот симптом также характерен для паразитарных инфекций.

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По словам врача, нередко «спусковым крючком» становятся психоэмоциональные проблемы — переутомление, депрессия, сильные переживания или волнения. Также живот может урчать от лактазной недостаточности или целиакии — непереносимости глютена.

Не стоит исключать и такие типичные факторы, как употребление газировки, жвачки, капусты, различных фруктов, которые увеличивают количество газов в животе. Еда на ходу также является причиной урчания в животе. В этом случае в желудок попадает много лишнего воздуха, объяснил эксперт.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что «потушить пожар» во рту из-за острой пищи можно стаканом молока, йогуртом, сладким напитком или долькой лимона. Эксперт добавила, что подойдут и несколько капель растительного масла, в том числе оливкового.