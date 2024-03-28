Эксперты НМИЦ онкологии назвали симптомы колоректального рака

Март - международный месяц борьбы с колоректальным раком - злокачественного новообразования ободочной или прямой кишки. Заболевание входит в пятерку самых распространенных онкозаболеваний как у женщин, так и у мужчин и занимает лидирующие позиции по смертности.

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О том, как вовремя распознать признаки надвигающейся беды, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии Минздрава России, профессор, академик РАН Олег Кит.

Колоректальный рак часто называют "тихим убийцей". Злокачественная опухоль медленно развивается на стенках кишечника и долго не проявляет никаких симптомов. В таких случаях заболевание выявляется на поздних стадиях, что значительно ухудшает прогноз лечения. Тогда как на ранних стадиях колоректальный рак излечим в 90 процентах случаев и малотравматичными хирургическими способами.

Любого человека должны насторожить такие симптомы как наличие крови и слизи при дефекации, склонность к запорам или чередование запоров и поносов, а также общая слабость, утомляемость, бледность кожных покровов. Если вы заметили любой из этих симптомов, нужно срочно обратиться к терапевту, хирургу или онкологу.

Чтобы выявить колоректальный рак на ранних стадиях, врачи рекомендуют без наличия симптомов регулярно выполнять простые и доступные исследования: на наличие скрытой крови кала (с 40 лет), фиброколоноскопию (с 45 лет один раз в 10 лет, а про наличии полипов - раз в три года). При выявлении полипов в толстой кишке необходимо их удаление.

Профессор назвал также факторы риска, способствующие развитию онкологического процесса.

Это злоупотребление красным мясом, сахарный диабет, хронические воспалительные заболевания толстой кишки, а также генетическая предрасположенность.

"Доказано, что колоректальный рак у кровных родственников, семейный аденоматоз (полипоз) толстой кишки, а также синдром Линча приводят к развитию данного заболевания, - говорит Олег Кит - Особое внимание следует обратить на наличие полипов толстой кишки, которые со временем из доброкачественных могут переродиться в злокачественные новообразования".

Развитию колоректального рака, как и любого другого онкозаболевания, могут способствовать и вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, низкая физическая активность.