Врачи объяснили возможные причины развития рака у молодых людей

Онкологические заболевания стали чаще диагностировать у молодых людей, хотя раньше это было редкостью. Возможные причины этой тенденции объяснили врач-онколог Кэрол Сикора и колоректальный хирург Эндрю Беггс изданию Daily Mail.

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Беггс подчеркнул, что сегодня рак у молодых людей не редкость, однако причина роста заболеваемости остается загадкой.

«Возможно, существует неизвестный фактор окружающей среды, который мы не обнаружили, несмотря на обширные исследования», — предположил врач.

Сикора согласился, что пока не найдено объяснение, почему люди младше 50 лет стали чаще болеть раком. По его мнению, дело точно не в пандемии и вакцинации от коронавируса, так как тенденция наметилась намного раньше.

«Это, вероятно, может быть связано с изменением образа жизни — ожирением, жирной пищей, малоподвижным образом жизни, сидячей работой и, конечно, с улучшением уровня диагностики», — считает врач.

Тем не менее Сикора признает, что возможности современной медицины выявлять развитие рака на ранней стадии тоже не объясняют на 100 процентов стремительный рост числа новых случаев.

Также врачи отметили, что, согласно статистике, в возрастной группе до 50 лет онкологические заболевания чаще выявляют у женщин, чем у мужчин. По их данным, гендерный разрыв выравнивается лишь после 60 лет.

Ранее онколог, химиотерапевт Антон Иванов развеял популярный миф о том, что рак может развиться из-за эмоциональных и психических расстройств. По его словам, это заблуждение не подтверждено практикой, однако есть версия, что некоторые виды онкологических заболеваний провоцируют депрессию.