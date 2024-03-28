Большинство приложений для отслеживания менструации не ограничивается внесением данных о её начале и окончании. Во многих можно записывать кучу полезной информации о том, как проходят месячные: об обильности и болезненности, регулярности и даже результатах самообследования груди. Как такие сервисы могут помочь не пропустить рак, «Доктору Питеру» рассказала врач — акушер-гинеколог Галина Лазута.

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Как календарь месячных помогает выявить рак

Во-первых, информация о состоянии организма во время менструации поможет вовремя заметить тревожные симптомы и начать лечение болезни.

Во-вторых, у тех, кто не отслеживает свой цикл, чаще происходят случайные беременности. Риск есть даже при приёме противозачаточных.

Женщины, которые применяют препараты экстренной контрацепции или делают аборт, могут столкнуться с гормональным сбоем. Он, в свою очередь, способен спровоцировать развитие злокачественной опухоли.

Их частый признак — нерегулярный цикл. Но если ежемесячно не фиксировать данные, сбой легко не заметить.

Профилактика рака с помощью календаря месячных

Записывайте всё происходящее с организмом. Даже если проблема кажется мелкой, всё равно отметьте её. Это может пригодиться врачу для того, чтобы быстро поставить диагноз.

Следите за уведомлениями. Приложение напомнит, что вам пора на осмотр к гинекологу или сдать мазки на цитологию и вирус папилломы человека (ВПЧ). Всё это в совокупности снизит риск не заметить онкологическое заболевание.

Контактируйте с врачом. Есть приложения, которые позволяют в любое время обратиться к специалисту. Такая возможность особенно полезна в сложных случаях.

Ведите личную медкарту. В виртуальную карту можно загрузить выписки, результаты анализов и прочую полезную информацию. К тому же карта всегда будет с вами в телефоне.

Обильные месячные как симптом рака

Чрезмерные выделения во время месячных, или по-другому — меноррагия, нередко сопровождают следующие заболевания:

рак шейки матки; рак эндометрия (тела матки); гиперпластический процесс эндометрия (полип, гиперплазия); киста яичника; эндометриоз.

Кроме этого, меноррагия бывает при внематочной и нарушенной маточной беременности, предупредила акушер-гинеколог Мария Селихова. О том, какие месячные считаются обильными и когда стоит бить тревогу, можно узнать в этом материале.