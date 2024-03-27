Как перетерпеть желание сходить в туалет по-маленькому? Девять советов врача

Наверно, у каждого хотя бы раз в жизни бывала неприятная ситуация, когда очень хочется справить нужду, но негде. Поэтому приходилось терпеть и верить, что получится протянуть до туалета. Но на одной надежде из этой ситуации не выйти. Врач — уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», к. м. н. Станислав Сосновский назвал «Доктору Питеру» целый список советов, которые помогут сдержать позывы. Кстати, среди них есть парочка индивидуальных — для мужчин и женщин.

© Секрет Фирмы

Как перетерпеть желание сходить в туалет

Совет для женщин

Скрестите ноги — желательно не стоя, а сидя. Но не переусердствуйте с усилием. Благодаря этому станет немного легче, и вы сможете потерпеть ещё какое-то время.

Совет для мужчин

Примите более свободное положение — такое, чтобы не создавать давления на половой орган и мочевыводящие пути.

Универсальные советы

1. Меньше двигайтесь. Любые активные движения могут добавить дискомфорта. И вообще, лучше всего сидеть. Но ни в коем случае не наклоняйтесь вперёд — это усилит давление на стенки мочевого пузыря. А если нужно будет встать, сделайте это без резких движений.

2. Избегайте холода и влаги. Из-за них желание пописать становится ещё сильнее. Так что по возможности согревайтесь тёплой одеждой, пледом, будьте поближе к отопительным приборам. Самое главное — держите в тепле ноги.

3. Не думайте о воде. И всем, с ней связанном: дожде, море и т. д. По неизвестной причине подобные мысли провоцируют условный рефлекс к мочеиспусканию. Так что все попытки терпеть способны развалиться.

4. Уберите давление. В зависимости от того, во что вы одеты — расстегните пуговицу на брюках, ослабьте ремень, приспустите бегунок на джинсах.

5. Выпустите газы. Их скопление в кишечнике может усиливать позывы и давить на мочевой пузырь. Только будьте осторожны, чтобы не дать свободу и тому, за что боретесь.

6. Не смейтесь. В противном случае все ваши труды по сдерживанию быстро рассыплются. Когда человек смеётся, он не может контролировать мочеиспускание.

7. Переключить внимание. Попробуйте отвлечься от своей главной проблемы — сконцентрируйте внимание на игре в смартфоне или просмотре ленты новостей.